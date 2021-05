De Graafschap laat eerste kans op promotie naar Eredivisie liggen

De Graafschap is er vrijdag nog niet in geslaagd naar de Eredivisie te promoveren. De ploeg speelde op de voorlaatste speeldag van de Eerste Divisie in Amsterdam gelijk tegen Jong Ajax: 1-1.

De Graafschap blijft ondanks het puntenverlies tweede en heeft promotie daardoor in eigen hand. Een zege in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport, komende woensdag, volstaat. Kampioen SC Cambuur, dat won van FC Dordrecht (0-1), was al zeker van promotie.

Onbenutte kansen

Kenneth Taylor maakte in de 23ste minuut het doelpunt voor Jong Ajax. De middenvelder passeerde doelman Rody de Boer met een laag schot van dichtbij. Toine van Huizen kopte De Graafschap in de tweede helft langszij. De Graafschap liet daarna vele mogelijkheden op nog een doelpunt onbenut.

De concurrenten van De Graafschap wonnen wel. Go Ahead Eagles zette NEC met 2-1 aan de kant. Almere City FC was te sterk voor Jong FC Utrecht: 1-3. NAC Breda versloeg MVV Maastricht met 2-0. De Graafschap heeft na 37 van de 38 speelronden 76 punten, Go Ahead en Almere allebei 74 punten en NAC Breda 73 punten. (ANP)