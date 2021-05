Daling werkloosheid VS valt tegen

Het aantal banen in de Verenigde Staten is de afgelopen maand minder hard toegenomen dan eerder werd verwacht. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS). Er kwamen in april naar schatting weliswaar 266.000 banen bij, maar dat is fors minder dan de eerder door economen voorspelde één miljoen arbeidsplaatsen, zo meldt The New York Times.

In februari en maart nam het aantal nog toe met respectievelijk 536.000 en 770.000 banen. De VS kennen met circa 144,3 miljoen arbeidsplaatsen nog steeds ruim 8 miljoen banen minder dan in februari 2020, voordat de economische crisis toesloeg.

De werkloosheid, die in april vorig jaar tot 14,7 procent steeg en daarna maandelijks gestaag daalde, bleef april dit jaar met 6,1 procent nagenoeg gelijk in vergelijking met de maand ervoor. In februari 2020 lag het werkloosheidspercentage op 3,5 procent, volgens het BLS het laagste cijfer sinds 1969.

De werkgelegenheidscijfers van april zijn een tegenvaller voor het herstel van de Amerikaanse economie, die door de coronacrisis een flinke klap opliep. Het BLS rapporteert maandelijks cijfers op basis van schattingen; het daadwerkelijke aantal banen dat in april werd gecreëerd kan daardoor iets hoger of lager uitkomen.

Personeelstekort

Dat er zo weinig nieuwe werkenden bij kwamen, lijkt het vermoeden te bevestigen dat veel bedrijven moeite hebben om personeel te vinden nu de Amerikaanse economie, met dank aan het hoge vaccinatietempo, snel open gaat. Vooral sectoren als de horeca, die hard zijn getroffen door de lockdowns afgelopen jaar, hebben grote moeite hun vacatures te vullen, aldus persbureau AP.

De redenen hiervoor lopen uiteen. Sommige werklozen zijn bang om aan het werk te gaan en daardoor het risico te lopen besmet te raken met het coronavirus. Anderen hebben inmiddels een baan elders gevonden. Ook lijkt het erop dat relatief veel vrouwen (nog) niet naar het werk zijn teruggekeerd. Bovendien moesten tijdens de lockdowns waarbij ook scholen gesloten waren, vooral werkende moeders hun baan opzeggen om thuis met de kinderen te blijven.

Maar niet alleen het vinden van personeel maakt het ingewikkeld. Bouwbedrijven en producenten, en dan vooral autofabrikanten, kampen al maanden met een tekort aan onderdelen als gevolg van wereldwijd vastgelopen toeleveringsketens. Daardoor hebben ze hun productie moeten afremmen, en zijn veel bedrijven gestopt met het aannemen van personeel.

‘Lange weg te gaan’

Volgens de president Joe Biden heeft de Amerikaanse economie nog „een lange weg te gaan” om te herstellen van de economische crisis. Hij benadrukte het belang van het herstelplan van 1,9 miljard dollar, dat eerder dit jaar werd aangekondigd, en dat het zaak is om daarmee verder te gaan.

Ondanks de tegenvallende cijfers van april verwachten ook veel economen dat de werkloosheid de komende tijd nog wel verder zal dalen. Veel Amerikanen hebben overheidssteun gekregen, en al het spaargeld dat is gespaard zal volgens hen de komende maanden uitgegeven worden aan de horeca, vliegtickets, auto’s en woningen.

Dit bericht is een uitbreiding van een update in het corona-liveblog van 7 mei 2021.