Contactverbod van 90 dagen voor vader gezin Ruinerwold

Gerrit Jan van D., de vader van het ‘Ruinerwold-gezin’, mag negentig dagen geen contact opnemen met een van zijn kinderen, die hem heeft beschuldigd van seksueel misbruik. Ook mag hij in diezelfde periode niet in de buurt komen van de woning van zijn jongste kinderen in Ermelo, waar hij tot voor kort zelf ook woonde. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt.

Aanleiding voor het besluit is het vrijdag door de gemeente Ermelo opgeheven huisverbod voor de vader. De Veluwse gemeente besloot hem op 28 april voor tien dagen uit het huis van zijn jongste kinderen te plaatsen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Sindsdien verblijft hij in een zorginstelling. Vrijdag werd echter duidelijk dat de maatregel niet wordt verlengd, waarop justitie besloot in te grijpen.

Volgens het OM wordt de gedragsaanwijzing van negentig dagen onder meer benut „om de aangifte [van seksueel misbruik] te beoordelen”. Daarbij is het doel om te komen tot „een passende interventie die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen”. Eerder deze week stelde justitie bij de aangifte mee te wegen dat de rechter in maart oordeelde dat Van D. vanwege zijn gezondheidstoestand niet in staat is berecht te worden. Hij stond terecht voor vrijheidsberoving van zijn negen kinderen maar is wegens een beroerte in 2016 halfzijdig verlamd en niet meer goed in staat om te praten.

De Ruinerwoldzaak werd in oktober 2019 wereldnieuws toen bleek dat een vader en zes van zijn kinderen al jarenlang in afzondering op een boerderij in Ruinerwold leefden, in afwachting van „het einde der tijden”. De oudste drie kinderen van de man waren jaren eerder al weggelopen.