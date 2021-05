Cliënt E. Busken: Is deze vrouwenverslindende ex-diplomaat wel te vertrouwen?

Vroeger was deze man een succesvolle diplomaat, schrijver of politicus, met een oog voor vrouwelijk schoon – tenminste, dat beweert hij zelf. Nu brengt hij zijn dagen door in een gesticht, ingehaald door de moderne tijd. De hartverscheurende, meeslepende roman Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers kreeg bij verschijning vijf ballen in NRC en is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs, de belangrijkste romanprijs van Nederland, die maandag wordt uitgereikt.

In deze aflevering van Tussen de regels spreekt Michel Krielaars met literair redacteur Thomas de Veen én acteur Gijs Scholten van Aschat die een toneelbewerking van het boek maakte. Volgend theaterseizoen treedt hij bij ITA op als Cliënt E. Busken. Wat maakt dit broeierige boek, waar 'het zaad en zweet doorheen golft', zo fenomenaal?