Chauvin en drie ex-agenten aangeklaagd voor schenden burgerrechten George Floyd

De Amerikaanse oud-politieman Derek Chauvin en drie andere ex-agenten zijn vrijdag aangeklaagd voor het schenden van de burgerrechten van George Floyd, meldt persbureau Reuters. Een federale jury verwijt hen dat ze Floyd vorig jaar medische hulp hebben ontzegd. Ook zouden ze zijn recht om geen slachtoffer te worden van disproportioneel geweld hebben geschonden. De aangeklaagde politiemannen Derek Chauvin, Tou Thao, J. Alexander Kueng en Thomas Lane werden allemaal gearresteerd en ontslagen na de dood van Floyd.

In een strafzaak in de staat Minnesota is Chauvin vorige maand al schuldig bevonden aan het doden van Floyd. Hij hield op 25 mei vorig jaar ruim negen minuten zijn knie op de nek van de zwarte man, die daardoor langzaam stikte. Zijn drie voormalige collega’s moeten in augustus voor de rechter verschijnen in Minnesota. Zij keken passief toe en worden vervolgd voor medeplichtigheid bij dood door schuld.

Black Lives Matter

De federale aanklachten die deze vrijdag bekend zijn geworden, staan los van de strafzaken in Minnesota en zijn volgens Reuters een teken dat het ministerie van Justitie onder de nieuwe president Joe Biden harder optreedt tegen politiegeweld.

De dood van Floyd leidde vorig jaar in zowel de VS als de rest van de wereld tot massale protesten tegen racisme en politiegeweld onder de leus Black Lives Matter. Chauvin werd vrijdag ook aangeklaagd voor het schenden van de rechten van een 14-jarige jongen tijdens zijn arrestatie in september 2017. Hij hield de jongen toen hard vast bij zijn nek en sloeg hem meerdere keren met een zaklamp.