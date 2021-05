Bos van wandelende bomen op nieuwe Friese Triënnale

Onder de naam Arcadia krijgt Friesland volgend jaar een culturele manifestatie die honderd dagen gaat duren, van 7 mei tot en met 14 augustus 2022. Arcadia is het vervolg op Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Dat maakte de organisatie vrijdag bekend.

Arcadia is de eerste van een reeks triënnales: driejaarlijkse kunstmanifestaties die de faam van Friesland als cultuurprovincie moeten bestendigen. Thema is de toekomst van de mienskip (Fries voor gemeenschap) in een duurzame wereld.

Artistiek leider Sjoerd Bootsma: „Arcadia staat voor een ideaal, utopisch land waar alles prachtig is. Net zoals Friesland in het Friese volkslied wordt omschreven als ‘it bêste lân fan d’ ierde’. Maar tegelijk met die trots zijn er ook vragen. Is dit wel het beste land van de wereld? En hoe laten we het straks achter aan onze kinderen en kleinkinderen?” Precies die spanning tussen twee werelden, hoe de dingen zijn en hoe ze zouden kúnnen zijn, „is interessant voor kunstenaars om zich toe te verhouden”, zegt Bootsma.

Bosk

Belangrijk onderdeel van Arcadia is Bosk (Fries voor bos), een bewegende kunstinstallatie die bestaat uit 1.500 bomen die zijn aangeplant in verrijdbare bakken. Dit ‘bos’ gaat honderd dagen lang ‘wandelen’ door Leeuwarden. Bootsma: „Vrijwilligers gaan die bakken steeds langzaam een stukje verplaatsen, waardoor je ruimtes van steen en blik ziet veranderen in zachte ruimtes met veel groen: het zijn serieuze bomen, zes of zeven meter hoog. En dan kun je dus gaan denken: zó kan de toekomst er ook uit zien.”

Bosk is eenmalig, buitententoonstelling Paradys moet elke drie jaar terugkomen. Voor Paradys zullen vijftien à twintig internationaal gerenommeerde beeldend kunstenaars werk maken dat wordt tentoongesteld in Oranjewoud (bij Heerenveen), ooit een landgoed in Franse stijl van de Friese Oranjes. Curator is schrijver en kunstcriticus Hans den Hartog Jager. Oranjewoud, zegt hij, „is een fantastische plek, een paradijs op aarde, je vergeet alles om je heen als je daar bent”. Tegelijk: „Wat is eigenlijk de wordingsgeschiedenis van dit paradijs? En hoe verhoudt het zich tot de wereld eromheen, waar maar weinig plek is voor idylles? Dat schurende willen we de bezoekers straks laten ervaren.”

Sfeerbeeld van het wandelende ‘Bosk’, nu bij het station van Leeuwarden. Rechts tussen de bomen staat ‘Fontein Love’, geplaatst tijdens Culturele Hoofdstad 2018. Beeld Arcadia

Arcadia kost 7,5 miljoen euro, geld dat afkomstig is van provincie, gemeenten, fondsen en sponsors. Ter vergelijking: voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa was een budget van 74 miljoen, het programma was goed voor ruim 5 miljoen bezoeken. De organisatie van Arcadia hoopt op 750.000 bezoeken. Naast Bosk en Paradys komen er ook kleinere culturele projecten, waaronder Iis (‘IJs’). Daarin worden dorpsbewoners uitgedaagd na te denken over gemeenschapszin, nu die nog maar zelden meer ontstaat op door de klimaatcrisis meestal verlaten ijsbanen.