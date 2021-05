Advies: neem ‘duurste medicijn ooit’ pas op in basispakket als prijs halveert

Het „duurste medicijn ter wereld” Zolgensma, dat lijkt te helpen tegen een zeldzame spierziekte die vooral voorkomt bij jonge kinderen, komt voorlopig niet in de basisverzekering als het aan het Zorginstituut ligt. Farmaceut Novartis vraagt 2 miljoen euro per patiënt. Het Zorginstituut adviseert vrijdag aan demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) om het middel pas in het basispakket op te nemen als de prijs met de helft omlaag gaat en ze afspraken kan maken over een prestatie-afhankelijke betaling aan de fabrikant.

Volgens het Zorginstituut, een belangrijke adviseur van het kabinet over welke medicijnen vanuit het basispakket moeten worden vergoed, doet Zolgensma „een grote belofte”: de behandeling van de ernstige vorm van de erfelijke zeldzame spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA). In Nederland worden jaarlijks twintig baby’s met SMA geboren, van wie de helft de ernstige variant heeft. Zij overlijden vaak binnen korte tijd na geboorte. Zolgensma stelt SMA te kunnen voorkomen bij kinderen die de aandoening van hun ouders hebben geërfd en nog geen symptomen hebben.

Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut, zegt dat het medicijn „een doorbraak lijkt te zijn”, maar hij merkt ook op dat het instituut in „een spagaat” zit. „Er is nog te weinig bewijs dat het echt goed werkt. We willen Zolgensma best het voordeel van de twijfel geven, maar niet tegen elke prijs. We vergoeden zo’n middel immers uit de premies die we met elkaar opbrengen en we willen dat geld aan zoveel mogelijk goede zorg besteden”, aldus Wijma.

Het Zorginstituut benadrukt dat uit onderzoek naar voren komt dat het grootste deel van de kinderen die met Zolgensma zijn behandeld, „een betere levensverwachting hebben dan SMA-patiëntjes” die daar niet mee zijn behandeld. „Maar we weten niet of Zolgensma ook langdurig zal werken bij deze kinderen. Om daarover meer zekerheid te krijgen, gaan we de komende jaren gegevens verzamelen via het bestaande SMA-register”, zegt Wijma. Het Zorginstituut concludeert dat Zolgensma een „veelbelovend medicijn” is, maar de huidige onderzoeksresultaten „rechtvaardigen niet de prijs die de fabrikant vraagt”.

