17-jarige jongen doodgestoken in Den Haag, dader op de vlucht

Bij een steekpartij in Den Haag is donderdagavond een zeventienjarige jongen overleden, zo meldt de Haagse politie. De dader of daders zijn op de vlucht, naar hen wordt nog gezocht.

De steekpartij vond plaats rond 20.30 uur aan de Rijswijkseweg, dicht bij station Den Haag Hollands Spoor in het stadsdeel Laak. Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen, maar deze konden de jongen niet meer helpen. Om hulpdiensten de ruimte te geven, werden donderdagavond de trams omgeleid en is de straat afgezet geweest. De politie doet onderzoek en kan nog niets vertellen over de toedracht.

Eerder op de avond werd ook op de Thijssestraat in stadsdeel Laak iemand neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hiervoor zijn drie verdachten aangehouden, bevestigt de politie vrijdag. Of er een verband is tussen beide incidenten weet de politie nog niet.

In december 2019 werd in dezelfde wijk een twintigjarige jongen doodgestoken, twee verdachten van toen staan op 12 mei voor de rechter.