Zeker 25 doden bij politieoperatie in Rio de Janeiro

Bij een operatie van de Braziliaanse politie in Rio de Janeiro zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Dat melden Braziliaanse media donderdag. Het zou gaan om de dodelijkste politieoperatie sinds 2016 in de gewelddadige miljoenenstad.

De operatie, gericht op een drugsbende in de favela Jacarezinho in het noorden van de stad, vond in de vroege morgen op donderdag plaats. De politie zou zijn afgekomen op meldingen dat kinderen gerekruteerd werden door de bende. Naast 24 verdachten zou er ook een agent zijn omgekomen bij de operatie. Twee passagiers in een passerende metro raakten gewond toen zij getroffen werden door kogels. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is hoe metropassagiers in paniek op de grond liggen terwijl er knallen hoorbaar zijn.

Rio de Janeiro is een van de gewelddadigste steden ter wereld. Met name in de armere wijken van de stad hebben drugsbendes de macht. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat ook de Braziliaanse politie onderdeel is van het probleem. Politiemensen zouden regelmatig excessief geweld gebruiken tijdens hun operaties en burgerslachtoffers niet vermijden.