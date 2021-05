Wit-Russische president Loekasjenko in Duitsland voor de rechter gedaagd

Tien Wit-Russen hebben de Duitse openbaar aanklager in Karlsruhe woensdag gevraagd een crimineel onderzoek in te stellen naar de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko. Ze beschuldigen hem van de schending van mensenrechten bij het neerslaan van protesten tegen zijn regering. Dat melden internationale persbureaus Reuters en AFP.

Volgens de advocaten van het tiental hebben zij te maken gehad met onterechte arrestaties, marteling en mishandeling gedurende hun gevangenschap. Ook zouden de advocaten bekend zijn met meer dan honderd gedocumenteerde gevallen van soortgelijke marteling door de Wit-Russische staat. Bij het aanbrengen van de zaak zeiden de advocaten te hopen op een onafhankelijk Duits onderzoek, aangezien Loekasjenko en de Wit-Russische veiligheidsofficieren in eigen land niet bang hoeven te zijn voor juridische vervolging. Minsk heeft nog niet op de aantijging gereageerd.

Wat er precies zou gebeuren als Loekasjenko in Duitsland veroordeeld wordt, is niet duidelijk. In de Duitse wet is ‘universele jurisdictie’ vastgelegd, wat betekent dat Duitse justitie misdaden strafrechtelijk kunnen vervolgen ongeacht waar ze op de wereld hebben plaatsgevonden. In februari leidde dit tot een veroordeling van de veiligheidsdiensten van de Syrische president Bashar al-Assad voor medeplichtigheid bij het martelen van burgers.

Loekasjenko werd op 9 augustus 2020 officieel uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen in Wit-Rusland. Hij zou de verkiezingen met overmacht hebben gewonnen, maar volgens de oppositie pleegde hij verkiezingsfraude. Sindsdien gaan Wit-Russen bijna dagelijks de straat op om te protesteren en eisen zij dat de president aftreedt.

