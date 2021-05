VS bereid om patenten op coronavaccins vrij te geven

De Verenigde Staten zijn voorstander van het vrijgeven van de patenten op coronavaccins. Dat heeft Katherine Tai, de handelsvertegenwoordiger van de Amerikaanse president Joe Biden, woensdag tegen financieel persbureau Bloomberg gezegd. Tot nu toe blokkeerden de VS de onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de regels rond de patenten te versoepelen.

Het vrijgeven van de intellectuele eigendomsrechten zou andere bedrijven in staat stellen om coronavaccins te produceren. Dit zou kunnen helpen bij het verkleinen van de vaccinatiekloof tussen rijke en arme landen. Onder meer India en Zuid-Afrika drongen aan bij de WTO om de patenten vrij te geven. Naast de VS liggen tot nu toe het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Japan, Brazilië, Noorwegen en de Europese Unie dwars.

„We zijn voor de vrijstelling binnen de WTO en we staan achter de doelen die de voorstanders proberen te bereiken,” aldus Tai. „Namelijk betere toegang, meer productiecapaciteit en meer prikken in de arm”. Volgens haar gaat de regering-Biden vanaf nu actief deelnemen in WTO-onderhandelingen om de vrijstelling voor elkaar te krijgen, en andere landen aanmoedigen om hetzelfde te doen.

Tai benadrukt dat het nog niet gemakkelijk wordt om de vrijstelling er doorheen te krijgen. De WTO-leden kunnen de beslissing alleen unaniem maken. „Ik ben de eerste die toegeeft dat het een lang en moeizaam proces wordt om consensus te bereiken”.

Weerstand farmaceuten

Volgens Bloomberg is de vrijstelling tot nu toe tegengewerkt door farmaceuten, die stellen dat het vrijstellingsplan niet erg effectief is. De medicijnfabrikanten beweren dat maar weinig landen de capaciteit hebben om op grote schaal doses te produceren. Ook zouden de benodigde materialen maar beperkt leverbaar zijn, en zou het bouwen van nieuwe fabrieken met de benodigde technologieën om dit op te schroeven, jaren in beslag nemen.

„Gezien wat er op het spel staat, is dit de beste kans voor de WTO om iets te bereiken dat mensen helpt, en dat een verschil maakt,” zegt Tai. „Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen,” voegde ze daaraan toe via Twitter.

Onder meer Pfizer en Johnson & Johnson zijn Amerikaanse farmaceuten die coronavaccins produceren.