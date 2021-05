Verlichting in tekort aan donorharten dankzij voor Nederland nieuwe techniek

Een nieuwe techniek om het hart van een overleden orgaandonor weer op te peppen kan verlichting geven in het nijpende tekort aan donorharten in Nederland. Een zogeheten perfusiemachine rehabiliteert het stilstaande hart door het warm te houden en bloed en zuurstof toe te voegen. Artsen in Utrecht, Groningen en Rotterdam hebben dit voor het eerst toegepast bij hartpatiënten. Door dit mechanisme kunnen jaarlijks veertig extra donorharten beschikbaar komen, zo maakt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) donderdag bekend. Hartdonatie was tot voor kort in Nederland alleen mogelijk als dat afkomstig was van een hersendode donor, van bijvoorbeeld verkeersslachtoffers.

Na een hartstilstand stopt de bloedcirculatie door het lichaam. In de stervensfase pompt het hart nog wel bloed door het lichaam, maar er is geen toevoer van nieuwe zuurstof. Vooral de hartspieren zijn gevoelig voor een zuurstoftekort en dat maakte het orgaan volgens artsen minder geschikt voor orgaandonatie. Nadat het hart uit het lichaam is verwijderd, zorgt er de perfusiemachine er nu voor dat het hart warm blijft en zuurstofrijk bloed krijgt toegevoegd, dat na het overlijden bij de donor is afgenomen. Als het bloed is toegevoegd, gaat het hart weer kloppen en is het gereed voor transplantatie.

Volgens de NTS stierven vorig jaar 150 van de 250 potentiële hartdonoren aan een circulatiestilstand. Aanvankelijk konden van hen alleen andere organen getransplanteerd worden, maar hartchirurg Niels van der Kaaij van het UMC Utrecht stelt dat dankzij de nieuwe technologie het aantal harttransplantaties in Nederland verdubbeld kan worden tot veertig per jaar. Er staan jaarlijks 120 hartpatiënten op de wachtlijst voor een donorhart; een op de zeven overlijdt omdat er niet tijdig een donorhart beschikbaar is. Medici in Australië, de Verenigde Staten, België, Verenigd Koninkrijk en Spanje gebruikten het systeem al voor harttransplantaties.

