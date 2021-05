Testen voor toegang? Het moet maar, zegt de Kamer

Beter laat dan nooit, was de conclusie van een twijfelende Tweede Kamer donderdag. Een zekere, maar niet heel grote meerderheid schaarde zich achter het wetsvoorstel dat de komende maanden toegangstesten mogelijk moet maken.

Dolenthousiast ging dat niet: veel partijen vragen zich af of de wet niet te laat komt en of het middel voor sommige sectoren niet te beperkend is. Ze lieten zich overtuigen door demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA), die waarschuwde dat een aantal versoepelingen nog lang op zich laat wachten.

De testwet regelt dat sommige sectoren, zoals theaters, voetbalclubs en delen van de horeca, eerder dan epidemiologisch verantwoord is weer meer bezoekers kunnen ontvangen. Als mensen vooraf negatief testen op het coronavirus kunnen zij een kaartje voor een concert of wedstrijd kopen. Het kabinet wil toegangstesten gebruiken bij elke komende stap in het openingsplan. In de volgende ronde versoepelingen zouden bijvoorbeeld musea en voetbalstadions met testen weer open kunnen.

‘Voorstel in blessuretijd’

In de Kamer overheerst het gevoel dat de wet veel te laat komt. „Dit voorstel komt in blessuretijd”, zei D66’er Jan Paternotte. Het vaccinatietempo ligt inmiddels behoorlijk hoog, het kabinet hoopt dat later deze maand de meest kwetsbare Nederlanders zijn geprikt.

Zijn toegangstesten in allerlei sectoren dan nog wel nodig? De Jonge denkt van wel. Hij ziet dat Nederlanders zich momenteel slecht aan de regels houden. „De epidemiologische situatie verbetert nog niet erg sterk, hoewel we heel snel aan het vaccineren zijn. Sommige versoepelingen duren echt nog even als we geen gebruik maken van toegangstesten.”

Verschillende partijen willen dat toegangstesten zo kort mogelijk worden gebruikt. Het kabinet zelf verwacht dat dit tot uiterlijk augustus nodig is en dat het vanaf de zomer ook alleen nog maar gedaan hoeft te worden voor grootschalige evenementen waar de 1,5 meter moeilijk kan worden gehandhaafd, zoals festivals. „Zodra het mogelijk is, moeten we er mee stoppen”, beloofde De Jonge aan de Kamer.

Het parlement had ook veel kritische vragen over de ruim 1 miljard euro die voor de komende maanden voor de toegangstesten is begroot. Dat geld gaat onder meer naar de inrichting van speciale toegangsteststraten, het inhuren van personeel en de inkoop van sneltesten. De Jonge zei in het debat dat hij verwacht dat de kosten uiteindelijk een stuk lager zullen uitvallen, namelijk tussen de 500 en 700 miljoen euro.

Het kabinetsplan om mensen vanaf juli een eigen bijdrage per test van 7,50 euro te laten betalen kreeg voorafgaand aan het debat veel kritiek. Het zou het voor mensen met een kleine beurs onmogelijk maken gebruik te maken van toegangstesten. De Jonge vroeg de Kamer een eigen bijdrage niet bij voorbaat onmogelijk te maken. Wel beloofde hij terughoudend te zijn met invoering ervan. „We willen het niet per se doen, maar misschien pas per augustus, en dan alleen in bepaalde settings zoals festivals.”

De Kamer stemt volgende week over de wet en amendementen.