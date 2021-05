Steeds meer bedrijven kampen met datalekken

Steeds meer grote bedrijven in Nederland hebben te maken met datalekken. Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) die vrijdag zijn gepubliceerd. Het CBS bekeek de cijfers van bedrijven met meer dan 250 werknemers in 2019 en vergeleek die met 2016.

Uit het onderzoek blijkt dat in 2019 een kwart van de onderzochte bedrijven te maken had met datalekken door interne incidenten. Drie jaar eerder was dat nog 17 procent. Ook kampen meer bedrijven met datalekken door aanvallen van buitenaf: 8 procent in 2019 tegenover 6 procent in 2016.

Kleinere bedrijven hebben minder last

Ondernemingen met twee tot tien werknemers hebben volgens het CBS aannemelijk minder last van datalekken. Slechts 3 procent van de onderzochte bedrijven, oftewel 4.858 ondernemingen, had in 2019 last van een datalek. Dat is ongeveer evenveel als drie jaar eerder. Bij 2 procent van deze datalekken ging het om aanvallen van buitenaf.

De sector met de meeste datalekken is de zorg. Bij 7 procent van de bedrijven in deze sector werd in 2019 een datalek gemeld, gevolgd door de ict met vijf procent van de bedrijven. Ook hier waren het vooral interne incidenten die zorgden voor de dataonthullingen en maar zelden aanvallen van hackers.

