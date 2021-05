Rotterdam en Den Haag presenteren plannen voor Tourstart in 2024 of 2025

Rotterdam en Den Haag hebben zich donderdag officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van de start van de Tour de France in 2024 of 2025. Burgemeesters Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Jan van Zanen van Den Haag overhandigden het zogeheten bidbook, waarin de plannen zijn vormgegeven, aan Tourdirecteur Christian Prudhomme. Of de steden de organisatie van de start van de grote wielerronde ook daadwerkelijk toegewezen krijgen, wordt later beslist.

Als de plannen uitkomen, start de Tour in 2024 of 2025 met een proloog van 9,5 kilometer rond de Erasmusbrug. Daarna zouden etappes tussen Rotterdam en Den Haag en Rotterdam en Valkenburg ervoor moeten zorgen dat het Tourcircus voor het eerst in de historie drie dagen achtereen in Nederland verblijft. In de plannen voor het Grand Départ is ook de intentie opgenomen om al in 2022 een internationale vrouwenkoers te organiseren, de Rotterdam Tour. Ook moet de stad de eerste buitenlandse aankomstplaats worden voor de Tour Féminin, die in de toekomst parallel aan de Tour de France voor vrouwen georganiseerd moet gaan worden.

De laatste keer dat de Tour de France Nederland aandeed was in 2015. Destijds begon de Tour met een tijdrit in Utrecht, waarna de eerste etappe van Utrecht via Rotterdam eindigde op Neeltje Jans in Zeeland. Dit jaar vindt het sportevenement plaats van 26 juni tot en met 18 juli.