Prins van Liechtenstein verdacht van doden ‘grootste beer van Europa’

Een prins van het ministaatje Liechtenstein wordt ervan beschuldigd de misschien wel „grootste beer van Europa” te hebben doodgeschoten. De 17 jaar oude bruine beer Arthur zou op 13 maart in Roemenië zijn gedood door prins Emanuel von und zu Liechtenstein, melden internationale persbureaus. De Roemeense politie is op 29 april een onderzoek gestart naar het lid van het vorstendom. Hij wordt onder meer verdacht van stroperij.

Hoewel Roemenië de zogeheten trofeejacht op wilde dieren in 2016 verbood, geeft het land nog wel jachtvergunningen af voor het afschieten van „problematische” beren. Dit zijn beren die geregeld akkers verwoesten of huisdieren en vee aanvallen. Uit officiële documenten die zijn ingezien door AP blijkt dat de Liechtensteinse prins toestemming had om in maart vier dagen te jagen op zo’n problematische beer. Maar in plaats van zijn vizier te richten op een vrouwelijke beer die het stadje Ojdula in Transsylvanië teisterde, deed hij dat op beer Arthur. Milieuorganisatie Agent Green zegt „niet te begrijpen hoe de prins zich heeft kunnen vergissen.” Arthur leefde, zo stelt Agent Green, diep in de wildernis en kwam nooit in de buurt van menselijke bebouwing.

Vanwege zijn gestalte werd beer Arthur door jagers beschouwd als een „gouden trofee” met een waarde van meer dan 20.000 euro. Tegen de Zwitserse krant Blick zei de prins niet te willen reageren op de aanklacht.

Correctie (6 mei 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Emanuel von und zu Liechtenstein lid was van het koningshuis. Dat klopte niet, Liechtenstein is een vorstendom. Dat is hierboven aangepast.