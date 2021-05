Over aardbeien en kermis

Hoewel aardbeien tegenwoordig het hele jaar door in de winkel liggen, en ik mijzelf in maart altijd schaamteloos trakteer op een bakje van de eerste, peperdure maar verrukkelijk geparfumeerde Lambada’s uit de kas, begint het echte seizoen voor mijn gevoel rond Moederdag. In een schaaltje op het dienblad naast het beschuitje en kopje thee dat op bed worden geserveerd, op de taart bij de koffie of in het dessert, Moederdag verlangt aardbeien, tout court.

Over beschuitjes en ontbijtjes gesproken, weet u wat misschien wel het allerlekkerste aardbeienrecept op aarde is? Aardbeien prakken. Bestrooien met kristalsuiker. Even mengen, maar niet te goed – je wilt de suikerkristallen blijven proeven, ze voelen en horen knarsen tussen je tanden. Beschuitje besmeren met boter. En dan dik die aardbeienmoes erop.

In zekere zin hebben aardbeien dit gemeen met hun seizoensgenoten asperges: ze zijn al zo vreselijk lekker van zichzelf dat je er zo goed als niets mee hoeft te doen. Dat je er soms, en zeker aan het begin van het seizoen, liever niet te veel mee wílt doen. En dat je áls je er dan toch iets mee besluit te doen, meestal wat aan de conservatieve kant te werk gaat. Met aardbeien en room sla je nooit de plank mis, net als je met asperges en boter altijd goed zit.

Tegelijkertijd: voor fruit dat zo weinig nodig heeft, kunnen aardbeien behoorlijk veel hebben. Ik sloeg er De smaakbijbel van Niki Segnit nog even speciaal op na. Zij roemt de combinatie van aardbeien met amandel, met ananas, met anijs, met chocolade, druif, framboos, hazelnoot, kaneel, kokos, komkommer, meloen, munt, perzik, rabarber, sinaasappel, tomaat, vanille, witte chocolade en zachte kaas.

Segnit schrijft daar grappige dingen bij trouwens, zoals: „Aardbeien smaken een beetje naar suikerspin. Kaneel is dol op suiker en fruit. Gezamenlijk geuren ze muf maar verleidelijk naar een verlopen kermis.” Vervolgens geeft ze een recept dat qua huiselijkheid veel wegheeft van mijn beschuitje geprakte aardbei: twee sneetjes witbrood beboteren, één boterham aan de onbesmeerde kant royaal bestrijken met aardbeienjam en de andere boterham voorzien van flink wat kaneel en nog meer boter, die twee op elkaar leggen met de boterkant buiten en in een tosti-ijzer goudbruin en knapperig bakken. Tadaaa, een tosti kermis.

Waar Segnit dan weer niet over rept is hoe blij aardbeien worden van een poosje marineren in balsamicoazijn. En hoe senang ze zich voelen in het gezelschap van peper. In Thailand at ik ooit een aardbeiensoep gegarneerd met trosjes verse groene peperkorrels gevat in een laagje karamel. Onvergetelijk. Maar ook ordinaire witte en zwarte peper, gedroogde roze peperbesjes (die, toegegeven, geen echte peper zijn) en zelfs chilipepers kunnen een perfecte combinatie opleveren. In een van de River Café-kookboeken staat een recept voor aardbeien met een rodewijnsorbet waarin ook sinaasappelrasp, kruidnagels en witte peper gaan en dat zijn echt te gekke smaken bij elkaar.

Hoe gek wij het gaan maken vandaag? Dat valt reuze mee. Maar misschien schrikt u toch een klein beetje van aardbeien met balsamico, roze peper en fetaroom. Is dat niet een brug te ver? Tja, ik zou liegen als ik hier zou schrijven dat je die feta helemaal niet proeft, want je proeft hem weldegelijk. Maar de smaak wordt behoorlijk verzacht door de mascarpone en slagroom. En als je dan die enigszins hartige, dikke room proeft samen met het zoetzure van de gemarineerde aardbeien en die knisperende, aromatische, lichtpikante rozepeperbesjes, nu ja, probeert u het zelf maar.

Aardbeien met balsamico, roze peper en fetaroom



Vergeef me dit bezittelijk voornaamwoord, maar ‘mijn’ Turkse super verkoopt twee soorten verse feta: vierkante blokken zachte, romige kaas en dikke ronde schijven van een veel steviger, beetje brokkelig type. Die laatste is de soort die je meestal ook voorverpakt koopt. De eerste soort, de romiger versie, is het meest geschikt voor dit recept. Maar als u die niet kunt vinden, kan het ook best met brokkelige feta.

Dessert voor 4 personen:

500 g aardbeien, in plakjes;

3 el balsamicoazijn;

2 el suiker;

100 g romige feta;

100 g mascarpone;

80 ml slagroom;

1,5 - 2 tl roze peperkorrels.

Schep in een kom de plakjes aardbei om met de balsamicoazijn en suiker. Laat 1 uur marineren (2 uur mag ook, maar maak het niet te lang). Verkruimel de feta boven een kom. Voeg de mascarpone en slagroom toe en klop 3 – 4 minuten met een elektrische mixer tot een dikke, luchtige room. Kneus de roze peperkorrels in een vijzel, maar zonder ze fijn te malen. Ze mogen vrij grof blijven.

Schep op 4 dessertbordjes elk een flinke lepel fetaroom. Spreid de room met de bolle kant van de lepel eventueel een beetje uit, zodat een mooie veeg ontstaat.

Verdeel de gemarineerde aardbeien over de room. Lepel er ook een beetje van de marinade over en bestrooi het geheel met roze peper.

Prue Leith’s-avocado met aardbeienvinaigrette



Als bonus een recept dat ik zowel tegenkwam in Niki Segnit’s smaakbijbel als in het Fruitboek van Jane Grigson. Het komt oorspronkelijk uit de koker van Prue Leith, een Zuidafrikaans-Britse chef die u zou kunnen kennen als jurylid van The Great British Bake Off. Avocado en aardbeien, dat klinkt wederom een tikje weird. Maar ik heb het uiteraard uitgeprobeerd en oké, ik geloof niet dat ik dit elke dag zou willen eten, maar het werkt wel degelijk. Alleen al vanwege die schitterend roze saus tegen het zachte groen van de avocado verdient dit recept een kans.

Voorgerecht 4 personen:

250 g aardbeien;

100 ml olijfolie;

100 ml zonnebloemolie;

suiker naar smaak;

3 rijpe avocado’s;

citroensap;

25 g geschaafde amandelen, geroosterd.

Ontkroon de aardbeien en pureer ze in een keukenmachine of blender. Schenk er terwijl de machine draait geleidelijk de twee soorten olie bij. Proef en maak de dressing op smaak met zout, versgemalen peper en desgewenst een snuf suiker. Schil de avocado’s, halveer ze en wip de pit eruit. Knijp er wat citroensap over uit om verkleuren te voorkomen. Snijd de avocadohelften in plakjes, of, zoals Prue Leith het doet: in mooie waaiers. Besprenkel nogmaals met citroen.

Verdeel de avocado over 4 bordjes en lepel er royaal aardbeienvinaigrette over. Bestrooi met geroosterde amandeltjes. En, mijn eigen toevoeging: maal er nog wat extra grove peper over.

