Oud-politicus Klaas Dijkhoff in raad van commissarissen PSV

Voormalig fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff (40) wordt per 1 juli lid van de raad van commissarissen van PSV. Dat heeft de Eindhovense voetbalclub donderdag bekendgemaakt. In de raad van commissarissen, die onder meer toezicht houdt op de financiële situatie van PSV, was een plek vrijgekomen na het vertrek van president-commissaris Jan Albers.

In een reactie op de website van PSV zegt Dijkhoff, van wie al bekend was dat hij de Eindhovense club een warm hart toe draagt, dat hij zich „vereerd” voelt om zich als „commissaris voor de club in te mogen inzetten”. „Als menneke was al snel duidelijk dat mijn talent niet in m’n benen zit. Toen heb ik mijn voetbaldromen verlegd van het veld naar de bestuurskamer”, aldus Dijkhoff. De raad bestaat naast de oud-politicus uit Robert van der Wallen (president-commissaris), Ton van Veen (topman van Jumbo), Ingrid Wolf (voorzitter van de raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum) en oud-PSV-doelman Hans van Breukelen.

Dijkhoff verliet in maart dit jaar de Tweede Kamer, na vier jaar de fractie van de VVD te hebben geleid. Hij was voor die partij eerder ook minister van Defensie en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Dijkhoff zit na zijn vertrek uit de politiek sowieso niet stil. Vorige maand werd bekend dat hij een eigen adviesbureau is begonnen. Ook maakte hij eerder deze maand bekend zich aan te sluiten als senior research fellow bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).