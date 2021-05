Oegandese oud-kindsoldaat en rebellenleider Dominic Ongwen veroordeeld tot 25 jaar cel

Voormalig kindsoldaat en commandant van het Oegandese Verzetsleger van de Heer (LRA) Dominic Ongwen is donderdag veroordeeld door het Internationaal Strafhof in Den Haag tot een celstraf van 25 jaar. De rechters achtten Ongwen schuldig aan 61 gevallen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, die hij begin deze eeuw gepleegd zou hebben. De aanklagers hadden een celstraf van zeker twintig jaar geëist tegen de voormalige commandant, die zich in 2015 overgaf en liet arresteren.

Ongwen, nu een veertiger, werd op jonge leeftijd ontvoerd en gerekruteerd door het Verzetsleger van de Heer. Hij werkte zich van kindsoldaat op tot hoge commandant, waarbij hij zich volgens aanklagers onder meer schuldig maakte aan moord, seksuele slavernij, verkrachting, marteling, ontvoering en andere misdaden tegen de menselijkheid.

Is een westers rechtssysteem geschikt voor Afrikaanse rechtspraak en genoegdoening? In Oeganda vindt men van niet: ‘De rechters van het Strafhof begrijpen Oeganda niet’

Zelf beweerde Ongwen onschuldig te zijn en de wreedheden niet te kunnen stoppen; als jonge kindsoldaat had hij geen macht had over zijn eigen handelen. Bovendien zou de spirituele invloed van LRA-leider Joseph Kony hem hebben aangezet tot zijn daden. Hij noemde zichzelf geen dader, maar vooral een slachtoffer van het LRA. Tegen de rechters beweerde de oud-commandant dat hij ‘s nachts slecht kon slapen door alles wat hij had gezien en gedaan.

Het Verzetsleger van de Heer is een van oorsprong Oegandese rebellengroepering die in 1987 werd opgericht en zeker twintig jaar lang streed tegen het leger van president Yoweri Museveni, met de oprichting van een bijbelse staat als einddoel. De rebellengroep zou zeker 100.000 doden op zijn geweten hebben, onder wie veel burgers. De beweging werd berucht door ontvoeringen, grootschalige inzet van kindsoldaten en de buitengewone wreedheden waarmee het de bevolking van Oeganda terroriseerde. Ook intern waren de straffen fors. Zo moest Ongwen, toen hij als jongen een vluchtpoging ondernam, voor straf een van zijn mede-vluchters levend villen. Inmiddels zou het LRA zijn teruggebracht tot enkele honderden strijders, die opereren vanuit de Centraal Afrikaanse Republiek en Congo.