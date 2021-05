Nog eens tien maanden celstraf voor prominente Hongkongse activist Wong

De bekende Hongkongse activist Joshua Wong heeft nog eens tien maanden gevangenisstraf gekregen voor zijn deelname aan een illegale demonstratie op 4 juni 2020. De straf komt bovenop een andere celstraf die hij momenteel al uitzit. Dat melden persbureaus Reuters en AP.

De 24-jarige Wong kwam, samen met duizenden anderen, samen om de slachtoffers van het protest op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989 te herdenken. Die gebeurtenis in Beijing wordt elk jaar in Hongkong herdacht, maar mocht in 2020 voor het eerst niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Wong heeft schuldig gepleit in de rechtszaal, waardoor de uitspraak vijf maanden lager uitkwam. Naast Wong zijn ook drie districtsraadsleden schuldig bevonden. Zij hebben tussen de vier tot zes maanden cel gekregen.

Wong is sinds 2014 een vooraanstaand figuur in de protesten tegen de machtsuitbreiding van China in de voormalige Britse kolonie. Hij was toen pas 17 jaar. Voor zijn rol bij verschillende protesten heeft hij meermaals in de cel gezeten. Eind vorig jaar is hij veroordeeld tot 13,5 maand cel, onder meer voor het oproepen tot demonstraties bij het hoofdbureau van de politie in juni 2019.

