Naturalis Leiden Europees museum van het jaar

Museum Naturalis in Leiden is gekozen tot Europees museum van het jaar 2021. Dat heeft het European Museum Forum donderdag bekendgemaakt. Het museum wordt door de jury „een zeer vindingrijk museum met mooie tentoonstellingen en een veelheid aan openbare evenementen” genoemd.

In het juryrapport staat verder dat het Naturalis Biodiversity Center, zoals het museum officieel heet, „een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van onderzoek” heeft, met „diverse collecties die zich richten op onderwerpen met een universele aantrekkingskracht”. Het museum, dat vanwege de coronabeperkingen momenteel gesloten is, heeft verheugd gereageerd op de uitverkiezing.

„Dankzij ons museum kunnen we onze liefde en passie voor de natuur delen met het publiek. Als mensen de natuur in hun hart sluiten, zullen ze er ook beter voor zorgen. En dat is nu harder nodig dan ooit”, zegt algemeen directeur Edwin van Huis volgens persbureau ANP. „Wat geweldig dat ons museum via deze prijs internationaal erkend wordt.” Het is niet voor het eerst dat een Nederlands museum is uitgeroepen tot Europees museum van het jaar. Zo kreeg Rijksmuseum Boerhaave de prijs in 2019 en werd het Rijksmuseum in Amsterdam museum van het jaar in 2015.

Met een totale collectie van 42 miljoen objecten heeft het museum in Leiden de grootste natuurhistorische collectie van Nederland en ook een van de grootste collecties ter wereld. Het museumdeel was tussen 2015 en 2019 vier jaar gesloten voor een verbouwing. Na de heropening trok het binnen vier maanden een recordaantal van 275.000 bezoekers. Naast het museum is er ook een wetenschappelijk onderzoeksinstituut verbonden aan Naturalis.