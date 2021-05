Na vijftien jaar vertrekt Carlos Brito als topman van AB InBev

Ze noemen AB InBev-topman Carlos Brito La Máquina, De Machine. En niet voor niets. Dankzij zijn uitbreidingsdrang en intense aandacht voor efficiëntie en hard werken groeide het concern uit tot de grootste bierbrouwer ter wereld, met merken als Jupiler, Stella Artois, Hertog Jan en Budweiser.

Maar alle machines moeten ooit worden vervangen, en voor Brito is dat niet anders. Donderdag kondigde AB InBev (omzet in 2020: 47 miljard dollar) aan dat de Braziliaan per 1 juli na ruim vijftien jaar zijn functie neerlegt.

Onder directeuren van ’s werelds grootste brouwerijen was Brito (60) de laatste die nog uit het tijdperk stamde waarin bierproducenten door lange reeksen fusies en overnames almaar groter werden. Verkoopvolumes stegen, de omzetten stegen mee – een ontwikkeling die Brito mede aanjoeg. Aan die snelle groei is de laatste jaren een einde gekomen, en zo raakte ook Brito’s rol uitgespeeld.

Brito, van origine werktuigbouwkundige, betrad de bierwereld voor het eerst in 1989, toen hij voor de Braziliaanse brouwer Brahma ging werken. Destijds was dat nog geen speler van wereldformaat, maar daar kwam in de loop der jaren verandering in. Na een eerste fusie, in 1999, ontstond AmBev, toen al een van de grootste bedrijven van Zuid-Amerika.

Vijf jaar later werd Brito, die zich in de tussentijd had opgewerkt binnen het bedrijf, benoemd tot topman van AmBev. Heel lang zou hij dat niet blijven. Een paar maanden na zijn aantreden volgde namelijk een nieuwe fusie, tussen AmBev en het Belgische Interbrew, waaruit Inbev ontstond. De geschikte kandidaat voor het directeurschap? Brito. Eind 2005 begon hij.

Nu kon Brito de aanpak gaan ontvouwen waar hij later zijn bijnaam mee zou verdienen. Het toverwoord: kostenbesparing. Leuk als er bij een overgenomen bedrijf een authentieke brouwerscultuur heerste, maar als die ten koste ging van de efficiëntie, stelde Brito snel orde op zaken.

Dat deed hij ook in 2008, toen Inbev de Amerikaanse concurrent Anheuser-Busch kocht. AB InBev was geboren, het grootste bierconcern ter wereld, en het hoogste management bij de Amerikanen stond al snel op straat. „Sommigen waren te rijk om zich ergens druk over te maken, anderen waren te oud om te werken, weer anderen zouden sowieso niet in onze bedrijfscultuur passen”, zei Brito in 2015 tegen zakenkrant de Financial Times.

'10 procent doet niets'

Voor lanterfanten is onder Brito geen ruimte. „Elk bedrijf bestaat voor 20 procent uit leiders, voor 70 procent uit volgers en voor 10 procent uit mensen die niets doen”, zei hij in hetzelfde FT-interview. „Van die 10 procent moet je natuurlijk af, die lopen toch alleen maar te klagen.” Voor Brito zelf staat het werk altijd voorop: naar eigen zeggen heeft hij, afgezien van dagelijks dertig minuten op de loopband, geen hobby’s.

Brito’s laatste grote wapenfeit als topman kwam in 2016 met de aankoop van de Britse branchegenoot SABMiller. De deal, voor een bedrag van omgerekend 95 miljard euro, verstevigde AB InBevs posititie als grootste speler op de mondiale biermarkt, maar zadelde het bedrijf ook op met een enorme schuld.

Tegenwoordig drukt die schuld nog altijd zwaar op de balans. Eind vorig jaar ging het omgerekend om bijna 70 miljard euro. Dat is echter niet het enige probleem waar het concern, dat zijn hoofdkantoor heeft in Leuven, mee kampt.

Groei is voor brouwers namelijk steeds lastiger te realiseren. Grote concurrenten om over te nemen zijn er amper nog (stoute dromen van Brito over een overname van Cola-Cola of PepsiCo leidden tot niets), terwijl Europese en Amerikaanse bierliefhebbers in toenemende mate het pils verruilen voor ambachtelijk gebrouwen bieren van kleine, zelfstandige brouwerijen.

Bij alle grote brouwers zijn de omzetten de afgelopen jaren amper gegroeid of zelfs licht gedaald, maar AB InBev was er het slechtst aan toe. Van de 56 miljard dollar in 2017 bleef in 2019, het laatste jaar voordat de sector hard werd getroffen door de coronacrisis, nog 52 miljard over. Waar de beurswaarde van concurrenten als Heineken en Carlsberg de afgelopen jaren flink toenam, ging de prijs van aandelen AB InBev sinds 2016 juist door de helft.

Brito’s opvolger is zijn landgenoot Michel Doukeris, die nu nog de Noord-Amerikaanse tak van het bedrijf leidt. Een van Doukeris’ voornaamste prestaties is het verwerven van een goede marktpositie in de hippe hard seltzers, licht alcoholisch bruiswater met een fruitsmaakje. Precies dat soort vernieuwingen kan AB InBev in de strijd met de andere brouwers goed gebruiken.