KLM-topman ziet weer lichtpuntjes na megaverlies in het eerste kwartaal

KLM’s Pieter Elbers put graag hoop uit de opmerking van zorgminister Hugo de Jonge (CDA), eerder deze week. „Hij zei: je mag al wel een camping uitzoeken, maar je moet nog even wachten met boeken. Dan neem ik aan dat je ook alvast naar je reisbestemming mag kijken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we inderdaad vooruit blijven kijken.”

Te veel achteromzien doet de president-directeur van KLM liever niet. Donderdag presenteerde hij naar eigen zeggen een „slecht” kwartaalresultaat, maar hij sprak ook van „een tweeledig gevoel”.

Want aan de andere kant komt er herstel aan, vooral door de stijgende vaccinatiegraad. „Er is echt weer perspectief. In de Verenigde Staten zie je dat een aantal luchthavens alweer op 80 tot 90 procent van het niveau van voor Covid zit. Dat geeft aan dat, als er zo voortvarend wordt gevaccineerd, ook het reizen snel terugkomt. Er zijn lichtpuntjes en dat is maar goed ook, want we worden wel een beetje crisismoe met elkaar.”

Zwaar verlies

Over de eerste drie maanden van dit jaar leed Air France-KLM een verlies van 1,5 miljard euro op 2,2 miljard omzet. De cijfers vergelijken met die van een jaar geleden, toen de omzet nog 5 miljard bedroeg, is weinig zinvol, omdat Covid-19 in de eerste twee maanden van 2020 nog ver weg leek. Binnen het Frans-Nederlandse concern deed KLM het met een operationeel verlies van 337 miljoen euro naar verhouding beter dan Air France, dat voor 840 miljoen euro in het rood belandde. Transavia verloor 120 miljoen.

„Het zijn slechte resultaten, maar we hebben de schade weten te beperken”, zei Elbers donderdag in een toelichting op de cijfers. „Het resultaat van KLM is 61 miljoen euro lager dan een jaar geleden.”

Het goede nieuws: de veel hogere inkomsten uit vrachtverkeer

Dat het verschil niet groter is, komt onder meer door de hogere inkomsten uit vrachtvervoer. Die namen met 80 procent toe tot 839 miljoen euro, mede dankzij het frequente transport van vaccins naar circa dertig bestemmingen. „Een aantal jaren geleden hebben we besloten ons met cargo op een beperkt aantal markten te richten. Daarvan was farma er één. We hebben daardoor bijvoorbeeld geïnvesteerd in koelfaciliteiten. We wisten wel dat farma belangrijker zou worden, maar niet dat het zó belangrijk zou worden.”

Nederlander in top Air France-KLM Nederlander Steven Zaat (51) is vanaf 1 juli de financieel bestuurder van Air France-KLM. Hij vervangt de Fransman Frederic Gagey, die met pensioen gaat. Eerder was Zaat de financiële man van Air France en werkte hij bij Akzo Nobel. KLM-topman Pieter Elbers benadrukte bij de presentatie van kwartaalcijfers donderdag „heel intensief en plezierig” met Gagey te hebben samengewerkt, die ook een aantal jaren financieel directeur van KLM was. Op de vraag of het voordelig is dat er met Zaat een Nederlander in de top bij komt, zei Elbers dat hij „de nationaliteit” van zijn collega’s minder spannend vindt. „Met Steven ga ik ook plezierig samenwerken. Het is vooral positief dat hij bij KLM, bij Air France en bij groep Air France-KLM heeft gewerkt en dus veel ervaring meebrengt.”

Ook de steun van de overheid speelt volgens Elbers een belangrijke rol bij de beperking van de schade. Via de NOW-regeling, de tegemoetkoming voor loonkosten, ontving KLM in 2020 een miljard euro.

Het bedrijf wil niet aangeven hoeveel er dit jaar al is uitgekeerd. Dat bedrag ligt in elk geval lager, niet alleen omdat de regeling is versoberd, maar ook omdat er voor 5.500 KLM’ers geen plek meer was. Daarmee liep het personeelsbestand met 15 procent terug.

Ook die ingreep beperkte het verlies in het eerste kwartaal. Elbers: „Ik verwacht geen verdere maatregelen. We willen niet verder omlaag gaan, omdat we dan over twee maanden misschien moeten constateren dat we te ver zijn gegaan.”

Extra steun voor Air France

Vorige maand werd bekend dat de Europese Commissie heeft ingestemd met een extra steunpakket van 4 miljard euro vanuit Parijs, dat alleen bedoeld is voor Air France. Over een nieuwe Nederlandse steunregeling, na de 3,4 miljard aan leningen en garanties in 2020, onderhandelt het kabinet nog met Brussel. In ruil voor staatssteun eist de Commissie dat de nationale luchtvaartmaatschappij start- en landingsrechten inlevert.

Elbers maakte donderdag duidelijk dat van dringende haast geen sprake is. „Qua kaspositie hebben we echt nog vaste grond onder de voeten. Eind vorig jaar hadden we [van de 3,4 miljard euro, red.] 940 miljoen gebruikt.”

De schuld van het Frans-Nederlandse bedrijf is dit kwartaal wel opgelopen – met 1,5 miljard naar 12,5 miljard euro. Air France-KLM heeft inmiddels een negatief eigen vermogen – oftewel meer schuld dan bezittingen – van 6,5 miljard.

Inschatting capaciteitsbenutting

Air France-KLM is gematigd in zijn verwachtingen voor de korte termijn. In het tweede kwartaal is nog altijd sprake van een lockdown, die in Frankrijk strikter is dan in Nederland. Mede met het oog op de stijgende vaccinatiegraad denkt het bedrijf het tweede kwartaal de helft van zijn capaciteit te kunnen benutten, versus een derde in de eerste drie maanden. Voor het derde kwartaal moet die bezetting opgelopen zijn tot 55 à 65 procent.

Elbers noemde de impact van de reisbeperkingen van de overheid groot. Vooral de dubbele testverplichting (PCR- plus sneltest) heeft „veel klanten gekost, met name transferpassagiers voor wie het gewoon praktisch niet haalbaar was. Wij begrijpen natuurlijk dat we het virus onder controle moeten houden en daar willen we graag aan bijdragen. Zeker als je ziet wat de situatie in de zorg is. Tegelijkertijd moeten het wel effectieve maatregelen zijn: wij hebben bijvoorbeeld 98.000 testen voor de bemanning gedaan. Ik geloof dat er 76 positieve gevallen zijn opgespoord.”