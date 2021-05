Kinderen slachtoffer van seksueel misbruik en geweld bij SOS Kinderdorpen

Tientallen kinderen en jongeren die tussen de jaren negentig en het recente verleden opgevangen werden door SOS Kinderdorpen zijn slachtoffer geworden van seksueel misbruik en geweld. Dat blijkt uit intern onderzoek, zo laat de internationale hulporganisatie weten in een verklaring. In totaal werden in vijftig instellingen verdeeld over twintig landen misstanden vastgesteld, uiteenlopend van fysiek geweld tegen kinderen en adolescenten tot gevallen van seksueel misbruik. Ook zijn er gevallen van corruptie en fraude ontdekt.

Volgens SOS Kinderdorpen blijkt uit verschillende interne rapporten dat er sinds de jaren negentig voorvallen zijn geweest waarin niet voldoende actie tegen daders is ondernomen of waarin niet naar kinderen of medewerkers geluisterd werd. Om misstanden in de toekomst te voorkomen wordt een systeem met ombudsmannen opgezet, zegt de organisatie. Daar kunnen kinderen die opgevangen worden terecht met hun klachten.

Vergeving

De topman van de organisatie, Wilfried Vyslozil, vraagt de slachtoffers van het misbruik en geweld om vergeving en zegt een uitgebreid onafhankelijk onderzoek naar de verschillende zaken op te gaan zetten. Hij wil hierin „meedogenloos open en transparant” zijn. De betrokken kinderen zullen worden opgespoord en krijgen mentale en financiële bijstand. Indien mogelijk zullen daders worden vervolgd. „Dit druist in tegen alles waar wij voor staan”, schrijft de Nederlandse tak van de organisatie in een reactie.

SOS Kinderdorpen biedt hulp aan kinderen die niet door ouders kunnen worden verzorgd wegens armoede of huiselijk geweld en runt wereldwijd ruim drieduizend projecten. De organisatie biedt onderdak aan 65.000 kinderen in 137 landen en ondersteunt nog eens 347.000 mensen met sociale programma’s. Volgens het laatste jaarverslag bedroegen de inkomsten uit donaties en overheidssteun in 2019 1,4 miljard euro.