De vrouwen van Feyenoord gaan de Eredivisie in – kampioen zullen ze niet direct worden

„Meiden kom aan, houd vol!” Op het trainingsveld op Varkenoord moedigt de keeper haar teamgenoten aan, om daarna naar de linkerhoek te duiken voor een spectaculaire redding. Niet veel later roept ze richting de overkant van het veld naar de spits: „Kom maar Shir! Slim zijn nu! Let op, houd voor je!”

Vanaf volgend seizoen speelt de helft van deze vrouwen, de ‘beloften’, in Feyenoord 1. Die toetreding tot de Eredivisie komt relatief laat. Vrouwenvoetbal was, mede door een volgens de club beperkt budget, lang bepaald geen prioriteit bij Feyenoord. Tot vier jaar geleden had de club nog geen enkel meisjes- of vrouwenteam. Manon Melis, oud-international en voormalig topscorer aller tijden, bracht daar vanaf 2017 verandering in door de vrouwentak op te zetten.

De Eredivisie voor vrouwen begon al in 2007. In de kantine van het trainingscomplex zucht Melis een beetje bij de vraag waarom Feyenoord zo laat is aangehaakt bij het vrouwenvoetbal. „Die vraag krijg ik wel vaker, maar toen was ik er nog niet bij.”

Voor de opkomst van de Oranje Leeuwinnen, die in 2017 Europees kampioen werden, kreeg Melis die vraag nooit, zegt ze. Ze richt zich liever op het nu. „We zijn begonnen met de ambitie: rustig opbouwen en na vijf jaar de Eredivisie in. Dus we houden ons keurig aan het stappenplan.” Ze benadrukt dat de Eredivisie nog een jonge competitie is. „Clubs zijn begonnen en ook weer gestopt.”

Eerdere plannen

Toch maakte de amateurtak, Sportclub Feyenoord, al in 2007 en 2012 plannen om te beginnen met vrouwenvoetbal, vertelt Hans Fortuin, oud-voorzitter van de Sportclub. „Het is altijd afgewezen, want: geen geld, te duur. Terwijl de KNVB in die tijd nog ruim vijf ton subsidie gaf voor elke club die wilde beginnen. Maar alle energie, aandacht en geld ging naar het nieuwe stadion.” Feyenoord stelt dat dit niet klopt en wijst erop dat het „weinige geld dat de club destijds meerdere jaren had” is ingezet voor het eerste elftal en de jeugdopleiding.

De ironie wil dat Feyenoord City – het programma voor een nieuw stadion met daaromheen grootschalige gebiedsontwikkeling – een van de redenen was om vier jaar geleden wél met vrouwenvoetbal te beginnen. De gemeenteraad eiste, voor de 40 miljoen euro aan aandelen in het nieuwe stadion, een breed sociaal maatschappelijk programma van de club.

Lees ook dit artikel over de oprichting van multisportclub Feyenoord

Dat hield onder meer de oprichting van een ‘multisportclub’ in: een vereniging met meerdere sporten. Daarin kon vrouwenvoetbal niet ontbreken. Uitgerekend een maand vóórdat in de gemeenteraad werd gestemd over de financiële bijdrage aan Feyenoord City, in mei 2017, kondigde toenmalig algemeen directeur Eric Gudde op het stadhuis aan dat Feyenoord met vrouwenvoetbal zou beginnen.

Melis, coördinator vrouwenvoetbal bij Feyenoord, bemoeit zich liever niet met discussies over het nieuwe stadion. „Maar als je straks bij Feyenoord City meerdere sporten hebt kan een Feyenoord 1 vrouwenteam natuurlijk niet ontbreken.”

Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal. Haar vader speelde van 1976 tot 1979 voor de club. Foto David van Dam

Het belangrijkste is wat haar betreft dat Feyenoord nu de Eredivisie in gaat. „Het is nog steeds een topclub in Nederland en die moet ook gewoon meiden hebben.” Dat levert mooie affiches op, zegt ze, zoals Feyenoord-Ajax en Feyenoord-PSV.

Mensen moeten alleen niet verwachten dat ze volgend jaar meteen kampioen worden. „In het begin zullen we de underdog zijn, maar ook in het vrouwenvoetbal gaat het supersnel, dus ik verwacht dat we de komende jaren grote stappen gaan maken. De doelstelling is om over een paar jaar mee te draaien in de top.”

Trainingen en wedstrijden worden op Varkenoord gehouden. Op vrijdagavond speelt het team op het hoofdveld, daar is plek voor zo’n 3.500 bezoekers. „Dat is wel lekker want dan is er niemand meer, dus dan is dit complex echt voor de meiden. Zodra wij beginnen zullen mensen ook wel nieuwsgierig zijn hoe ze het doen, dus we hopen dat – als dat weer mag – veel toeschouwers komen kijken.”

Een duel van de beloften tegen Ajax trok vorig jaar al veel publiek. „En als de diehard Feyenoordfans een beetje komen kan er een leuk sfeertje ontstaan.” Het is ook niet ondenkbaar dat een grote wedstrijd in de Kuip wordt gespeeld. „Vorig jaar zou PSV-Ajax eigenlijk ook in het Philips Stadion zijn.”

Twee jaar geleden begon Feyenoord met het beloftenteam. Foto David van Dam

Op dit moment zijn er drie vrouwenteams: onder 14, onder 16 en de beloften van Feyenoord (tot 19), die twee jaar geleden begonnen.

De Feyenoordspeelsters komen voor een belangrijk deel uit de regio. De maatschappelijke afdeling van de club zag veel meisjes voetballen bij de activiteiten die het organiseert in de Rotterdamse wijken en op scholen, vertelt Melis. „Die hadden voorheen geen perspectief, om bijvoorbeeld op stage bij Feyenoord te komen. Het onder 14 team is volledig voortgekomen uit dat soort projecten, daar zaten meiden tussen die nog niet eerder op voetbal zaten.”

Inmiddels is de aanwas van nieuwe speelsters groot. „Je merkt dat het heel snel gaat omdat je Feyenoord bent, dus dan kun je gaan selecteren.” Scouten doet ze soms zelf, maar ze krijgt ook namen van speelsters door, die dan een keer mogen meetrainen. „Een leuk proces, want het is bouwen en kansen bieden. Je ziet steeds meer goede jonge speelsters. Het is veel normaler [voor meisjes] om op voetbal te gaan, dus het wordt allemaal groter.”

Trainer bekend Danny Mulder coacht eerste vrouwenteam Deze week werd bekend dat Danny Mulder (47) komend seizoen de trainer wordt van het Eredivisie vrouwenteam van Feyenoord. Mulder, die tekende tot medio 2022, was de afgelopen twee seizoenen coach van de beloften. Voor hij bij Feyenoord begon, werkte Mulder onder meer bij de KNVB als trainer van talententeams in het meidenvoetbal.

Zelf had ze graag bij Feyenoord willen voetballen, haar vader Harry Melis speelde van 1976 tot 1979 voor de club. „Maar er was nog niks. Ik heb wel nog tegen Feyenoord gespeeld.” Dat was bij de jeugd van RVVH in Ridderkerk.

Toen in 2007 de Eredivisie voor vrouwen begon, vertrok Melis net naar Zweden. „Als ze nou een paar jaar eerder waren begonnen. Ik kom hier vandaan, ging vroeger naar het stadion. Het is niet voor niks dat ik hier nu werk en dit graag wil opzetten. Ik vind dat Feyenoord vrouwenvoetbal moet hebben. Maar ik zit er niet enorm mee hoor, het was gewoon leuk geweest om het shirt te dragen. Nu is het mooi dat ik andere meiden die kans kan bieden.”

Ze spelen in mannenshirts

Een vrouwelijk Feyenoordshirt laat nog even op zich wachten, voorlopig spelen ze nog in mannenshirts. „Maar misschien in de toekomst. Dat zou mooi zijn, ook voor de verkoop natuurlijk. Ajax en PSV hebben dat wel, die meiden spelen gewoon in mooie, getailleerde shirts.”

Een symptoom dat Feyenoord een mannenbolwerk is? Slechts 18 procent van de vaste werknemers is vrouw, staat in het laatste jaarverslag. „Ja en dat is ook logisch. Maar ik en de meiden worden goed geaccepteerd, ook al heeft het soms even tijd nodig. Het gaat geleidelijk: het is niet dat er hier ineens overal meiden rondlopen.”

De eerste drie jaar waren de vrouwenteams onderdeel van de amateurtak, daarna vielen ze onder de jeugdopleiding. „Dat is net wat professioneler. Door deze accommodatie heb je als club meteen een goed instapniveau en kun je je meten met de top. Wat betreft financiën nog niet, maar een accommodatie doet ook ontzettend veel.”

Volgens haar zijn de randvoorwaarden aanwezig om beter te worden: de faciliteiten, het materiaal, de expertise van (prof)-coaches en ondersteunend personeel. „Als je hier met speelsters rondloopt zijn ze echt onder de indruk.”

Feyenoord mikt voornamelijk op de ontwikkeling van eigen talent. Foto David van Dam

Feyenoord heeft voorlopig niet het budget om te concurreren met de topclubs. „Maar we hebben wel een goed verhaal naar de speelsters. Wij richten ons op jonge, ambitieuze meiden die graag willen spelen maar bij grote clubs op de bank terechtkomen. Zo krijg je een leuk, jong team.”

Over hoe dat team er precies uit komt te zien, wil ze weinig over kwijt. „Daar zijn we druk mee bezig. We kijken in de regio, maar ook verder, naar meiden die al in de Eredivisie voetballen. De nadruk zal komen te liggen op eigen talent.”

De beste spelers van de beloften stromen komend seizoen meteen door naar het Eredivisieteam. „En als je straks uitblinkt bij de beloften is het makkelijk om een paar wedstrijden aan te sluiten bij Feyenoord 1. Dat is voor de meiden een mooi perspectief.”

‘In het stadion zitten veel meiden’

Als de beloften klaar zijn met hun training, begint oud-speler Ben Wijnstekers pionnen klaar te zetten voor zijn training. Hij is hoofdtrainer van Feyenoord Soccer Schools, een commerciële tak van de club. Dat Feyenoord met een vrouwenelftal toetreedt tot de Eredivisie vindt hij geweldig. „Ook omdat ik daar een beetje mee begonnen ben.”

Toenmalig technisch directeur Martin van Geel wilde geen meidenvoetbal omdat er geen ruimte en financiële middelen voor waren, zegt Wijnstekers. „Maar het is niet meer dan logisch dat je vrouwenvoetbal hebt, als je kijkt naar de animo tegenwoordig én naar de aantrekkingskracht van Feyenoord voor vrouwen. Als je in het stadion kijkt, zitten daar ook veel meiden.”

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven