Israëlisch leger schiet 16-jarige Palestijn dood

Israëlische soldaten hebben woensdagavond een 16-jarige Palestijnse jongen doodgeschoten op de Westelijke Jordaanoever. Hij is twee keer in zijn rug geschoten, melden internationale persbureaus en Al Jazeera. Een andere jongere raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens Defence for Children gaat het om Said Yousef Mohammad Odeh. Het Israëlische leger zegt dat hij molotovcocktails naar soldaten gooide. Volgens de kinderrechtenorganisatie was de jongen niet betrokken bij de confrontaties tussen het leger en Palestijnen. Ook zou een ambulance zeker vijftien minuten zijn tegengehouden, waardoor de jongen niet op tijd bereikt kon worden. Het leger gaat het incident onderzoeken, zei een woordvoerder.

Het voorval gebeurde nabij de Palestijnse stad Beita. Israëlische soldaten zijn in die regio al dagen op zoek naar iemand die zondag op twee Israëliërs heeft geschoten. Een van de slachtoffers, een 19-jarige man, is inmiddels overleden. De andere ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De klopjacht op de schutter zorgt volgens inwoners van de regio al meerdere nachten voor botsingen tussen de bevolking en het leger.