Implosie 50Plus is voorlopig sluitstuk van interne ruzies

Partijleider en 50Plus-fractievoorzitter Liane den Haan is donderdag per direct uit de partij gestapt. Ze gaat op persoonlijke titel verder als Tweede Kamerlid. Den Haan was sinds de desastreus verlopen verkiezingen van maart het enig overgebleven Tweede Kamerlid van de partij. 50Plus is door haar stap voor het eerst sinds 2012 niet meer vertegenwoordigd in de Tweede Kamer..

Den Haans vertrek is kenmerkend voor de geschiedenis van de partij. Die bestaat sinds de oprichting vooral uit een optelsom van ruzies, afsplitsingen en royementen. Soms was na een afsplitsing zelfs onduidelijk wie 50Plus in de Kamer vertegenwoordigde. Door deze interne ruziecultuur was de partij in de Kamer weinig effectief in het bereiken van haar belangrijkste speerpunten: het behouden van het pensioenstelsel en het waarborgen van de koopkracht van ouderen.

Ook aan de komst van Den Haan, vorig jaar augustus ging een machtsstrijd vooraf. In drie maanden tijd stapten partijvoorzitter Geert Dales, en fractievoorzitter Henk Krol op na intern geruzie. Den Haan kreeg de opdracht het imago van 50Pluste verbeteren en ze moest, zeven maanden voor de verkiezingen, vooral de partij electoraal weer aantrekkelijk maken.

Ruziecultuur

Negen maanden later gooit ook zij de handdoek in de ring. Zij was er niet in geslaagd om de ruziecultuur in de partij te veranderen. Deze week sprak ze in een eigen reconstructie van haar periode bij 50Plus over een permanente opeenvolging van sabotage, pesterijen en intimidatie. Steun van partijvoorzitter en -oprichter Jan Nagel kreeg ze niet. Die was, met zijn hoofdbestuur, volgens Den Haan juist een belangrijke aanstichter van die „ziekmakende partijcultuur” en had niets gedaan om haar tegen interne roddel- en lastercampagnes te beschermen.

Maar vooral de kiezer laat het afweten. De partij leed bij de verkiezingen in maart een historische nederlaag en zakte van drie naar één zetel. En het is de vraag of de kiezer ooit nog terugkeert. want uit een woensdag door de partij gepubliceerde evaluatie van de verkiezingsnederlaag blijkt dat de kiezer die vechtcultuur niet meer pruimt.

Electorale basis klein

Een derde van de overgebleven partijleden heeft in maart niet eens op de eigen partij gestemd, blijkt uit kiezersonderzoek van marktonderzoeksburau Kantar. Nog eens een derde zegt achteraf spijt te hebben van de stem op de partij. Een echte achterban heeft 50Plus niet meer. Een kwart van de ondervraagden zegt voortaan niet meer op 50Plus te stemmen. De rest van de ondervraagden sluit nagenoeg uit dat ze ooit nog terugkeren bij de partij. „Daarmee wordt de electorale basis van 50Plus klein”, concludeert Kantar.

50Plus ruziet verder over de vraag wie voor die teloorgang verantwoordelijk is. Den Haan heeft met haar reconstructie haar zegje gedaan. Het partijbestuur nam Den Haan vorige maand op de korrel met een publieke waslijst van vermeend wangedrag van Den Haan. Zij zou een belangrijk aandeel hebben in het interne geruzie voorafgaand aan de verkiezingen. Ze wijzigde zonder overleg het partijstandpunt over de AOW-leeftijd, duldde geen tegenspraak bij de samenstelling van de kandidatenlijst en weerde 50Plussers uit haar campagneteam. Het partijbestuur moest dat, naar eigen zeggen, slikken, zo staat in de verklaring: „We konden kiezen tussen een nieuwe en publicitair funeste rel of ons erbij neerleggen.”

‘Ultieme zetelroof’

Zo kwam het vertrek van Den Haan niet onverwacht. Zaterdag zou het op een ledencongres bijltjesdag voor haar zijn. Daar wordt een nieuw bestuur gekozen. Een bestuur waar zij in geen geval mee wil samenwerken. Discussie over haar positie is ze nu voor. Nagel zelf noemt Den Haans vertrek de „ultieme zetelroof”. Terwijl hij in januari nog een meerderheid in het bestuur had om haar te lozen. „Daar hebben we toch maar van afgezien. De publicitaire schade vlak voor de verkiezingen zou te groot zijn geweest.”