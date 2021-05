Hoe communiceert Trump zonder megafoon?

Wie de stem van Donald Trump mist, is nog zeker zes maanden aangewezen op diens dinsdag geopende privéspreekgestoelte, op zijn eigen website: donaldjtrump.com/desk. Op Facebook, het grootste sociale platform ter wereld, blijft de oud-president voorlopig niet welkom. Een onafhankelijke beroepscommissie bekrachtigde woensdag het besluit om Trumps pagina „voor onbepaalde tijd” af te sluiten na de bestorming van het Capitool door diens aanhangers op 6 januari. Wel moet Facebook binnen zes maanden een nieuw besluit formuleren, gebaseerd op „heldere, transparante regels”.

Daarmee blijft de collectieve verbanning van de oud-president in stand die sociale media na die gewelddadige gebeurtenissen hebben afgekondigd. Hij kan ook niet terecht op Instagram (een Facebook-dochter), Twitter, Snapchat of YouTube. Parler, de verzamelplaats voor rechts en extreem-rechts, is voor hem kennelijk niet interessant genoeg. Zodoende is de communicatie van de man die een half jaar geleden nog met één tweet de wereldgeschiedenis leek te kunnen bijsturen nu beperkt tot e-mails, sms-berichten en de verklaringen die onder het kopje ‘vanuit het kantoor van Donald J. Trump’ worden gepubliceerd. Het meest recente ‘statement’ was woensdag een uithaal naar leiders van de Republikeinse Partij (Mitch McConnell, Liz Cheney en Mike Pence), die volgens Trump verantwoordelijk zijn voor het feit dat hij geen president meer is.

Veel van die verklaringen ogen als tweets, met de vertrouwde bijnamen („oorlogshitser Liz Cheney”) en HOOFDLETTERS. Maar dan zonder het gewicht van het aantal retweets en likes – en die liepen vaak in de honderdduizenden. Wat ook opvalt: anders dan vroeger zijn de meeste nieuwsmedia nu terughoudend met nieuws maken van Trumps uitspraken. En als ze er al over berichten, dan linken ze zelden of nooit in hun artikelen door naar de kantoorsite. De echo van Trump klinkt flauwer dan ooit.

Het zal in de eerste plaats te maken hebben met het gegeven dat Trumps opvattingen niet langer het gewicht van het presidentschap hebben. In een toelichting op het besluit hamerden leden van de beroepscommissie voor Facebook op het vage criterium van ‘nieuwswaardigheid’, waarmee omstreden posts van invloedrijke mensen vaak toch worden toegestaan. Maar de facto werken de verbanning en het negeren als een cordon sanitaire rond de man op wie in november 74 miljoen Amerikanen stemden. „Deze corrupte sociale media moeten een politieke prijs betalen”, schreef Trump woensdagochtend in een reactie.

35 miljoen vrienden

Het besluit van de beroepscommissie heeft een politieke lading waarvan het gewicht nog niet goed valt te bepalen. De eerste reacties kwamen vooral van de rechterkant van het spectrum (zie inzet), waar het oordeel als een bewijs voor de partijdigheid van de grote techbedrijven werd gezien.

De belangrijkste consequentie is voorlopig onpeilbaar: wat betekent dit voor de invloed die Trump op zijn achterban uitoefent? Facebook was niet zijn lievelingsmedium, dat was Twitter. De ruim 35 miljoen vrienden die hij op Facebook had verbleken bij zijn 88 miljoen Twittervolgers. Maar Facebook was wel in 2016 cruciaal voor zijn verrassende overwinning.

In een door The New York Times onthuld memo van eind 2019 schrijft een ervaren Facebook-manager en vertrouweling van eigenaar Mark Zuckerberg dat het platform „verantwoordelijk is voor de verkiezingswinst van Trump”. Volgens hem hebben Trump en zijn toenmalige digitale manager Brad Parscale „gewoonweg ongelooflijk goed werk geleverd”. Ze maakten optimaal gebruik van alle instrumenten die Facebook bood.

Voor de verkiezingen van 2016 hoorde daar ook een Facebook-medewerker bij, die was toegevoegd aan het team van Parscale en hielp het effect van de onlinecampagne zo groot mogelijk te maken. De campagne van Democraat Hillary Clinton had geen behoefte aan iemand van Facebook in haar team. Team-Trump twitterde na de verkiezingswinst: „FB hielp ons snel het aantal $$$ en boodschap te maximaliseren.”

Maar het relatieve belang van Facebook is mettertijd afgenomen. In 2016 was Trump een outsider zonder sterke organisatie en zonder de voor politici onontbeerlijke adresbestanden van potentiële kiezers. In die omstandigheden was Facebook met zijn gebaande paden van ruim 200 miljoen Amerikaanse gebruikers doorslaggevend. Maar in de vier jaar van zijn presidentschap heeft Trump permanent campagne gevoerd. Met salvo’s uit alle communicatiekanalen werden kiezers gebombardeerd. Na de verloren verkiezingen van 3 november 2020 werd duidelijk hoe stevig het netwerk was dat Trump die jaren had geknoopt. Binnen een maand wist hij nog ruim 207 miljoen dollar (zo’n 187 miljoen euro) bij zijn aanhang te collecteren.

Slachtoffer

Toch is de uitspraak van woensdag een teleurstelling voor kamp-Trump. De president zelf kan een pose als slachtoffer aannemen (en dat is voor hem politiek altijd minstens zo belangrijk geweest als zijn winnaarspose). Hij kan de sociale platforms scharen bij de ‘linkse’ media, die hij vaak als „vijand van het volk” kwalificeert.

Een herroeping van Facebooks verbanning had de andere platforms in een lastig parket gebracht. Twitter en Snapchat kozen in januari voor een „permanente” verbanning van Trump, dus die hoeven hun besluit niet te herzien. Maar ze hadden beslist de druk gevoeld als het grootste medium de deuren weer had geopend voor de oud-president. Zij zullen met belangstelling uitkijken naar de nieuwe regels die Facebook op last van de beroepscommissie binnen zes maanden moet opstellen.

In de Amerikaanse politieke verhoudingen van nu – met een ruwe tweedeling van het electoraat – telt elk nadeel, en geen toegang tot sociale media is in de politiek van de 21ste eeuw een onmiskenbaar nadeel. Trump is op het politieke podium allerminst uitgespeeld. Hij vindt telkens weer nieuwe formuleringen om de mogelijkheid open te houden dat hij zich voor 2024 opnieuw kandidaat zal stellen. Twee weken geleden noemde hij de kans daarop „meer dan serieus”. Een week geleden dacht hij er „100 procent” over na. Dinsdag zei hij bij Fox News dat zijn aanhang „heel blij” zal wezen als hij zijn besluit bekendmaakt. Hij had er ongetwijfeld een heleboel tweets over verstuurd.

Reacties op de uitspraak Onder Republikeinen werd het besluit van de beroepscommissie van Facebook veroordeeld als een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting – meestal onder verwijzing naar totalitaire regimes – en een uiting van partijdigheid. „Als de oligarchen van Big Tech de voormalige president monddood kunnen maken, dan zullen ze toch niet aarzelen jou tot zwijgen te brengen.” Ted Cruz, senator voor Texas „Facebook gedraagt zich liever als een steuncomité voor de Democraten dan als een platform voor het vrije woord en open debat.” Kevin McCarthy, leider van de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden Aan de linkerkant van het spectrum werd het besluit overwegend toegejuicht. „De haat en leugens die de voormalige president heeft verspreid, en die leidden tot de bestorming van het Capitool, verdienen geen plaats in Amerika, laat staan op een platform met miljarden gebruikers.” Derrick Johnson, voorzitter van burgerrechtenorganisatie NAACP Maar ook daar klonken reserves: „Elke dag versterkt en promoot Facebook leugens en desinformatie, en de structuur en regels voor zijn beroepscommissie lijken die zorgwekkende realiteit doorgaans te negeren.” Democratisch Afgevaardigde Frank Palone