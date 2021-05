Gevolgen rechtszaak in Verenigd Koninkrijk kosten Uber bijna 500 miljoen euro

Het oordeel van het Britse hooggerechtshof dat taxichauffeurs van Uber werknemers zijn, kost het bedrijf in het eerste kwartaal van 2021 600 miljoen dollar (bijna 500 miljoen euro). Dat blijkt donderdag uit de de kwartaalcijfers die Uber heeft gepubliceerd. De uitspraak van het hof betekende dat de tienduizenden chauffeurs die in het Verenigd Koninkrijk voor Uber werken onder meer recht hebben op het minimumloon en betaald verlof.

Chauffeurs van Uber werden in eerste instantie als zelfstandige gezien, maar het hooggerechtshof oordeelde anders. In de Britse wet staat namelijk dat mensen een medewerker van een bedrijf zijn als ze werk verrichten voor een klant met wie ze zelf geen zaken doen. En daar was in het geval van Uber sprake van, vond het hof. De chauffeurs rijden passagiers rond die een rit geboekt hebben via de app. In het Verenigd Koninkrijk rijden naar schatting zo’n zestigduizend chauffeurs, driekwart van hen is actief in Londen.

Het bedrijf zal nog maanden bezig zijn met de afwikkeling van claims van chauffeurs die in het verleden ritten hebben gereden. Toch betekent het flinke verlies geen rode cijfers voor het taxibedrijf. De winst kwam uit op 2,9 miljard dollar (2,4 miljard euro). Dat is elf procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Uber zag het aantal taxiritten dalen met 38 procent, als gevolg van de coronacrisis. Het bezorgen van maaltijden steeg wel naar recordhoogte en leverde het bedrijf 19,5 miljard dollar (16,2 miljard euro) op. Dat is een stijging van 166 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Uber verwacht de komende maanden weer meer taxiritten te zullen maken, nu er steeds meer vaccins zijn gezet in de Verenigde Staten en de lockdown in het Verenigd Koninkrijk is beëindigd.