Geen Engelse eindstrijd Europa League: Villarreal en Manchester United naar finale

Villarreal heeft donderdag voorkomen dat ook in het tweede Europese voetbaltoernooi twee Engelse ploegen in de finale tegenover elkaar staan. De Spaanse voetbalclub speelde op bezoek bij Arsenal in Londen met 0-0 gelijk. Dat was voldoende voor een plek in de finale na de 2-1 overwinning in Villarreal een week eerder. Manchester United, dat over twee wedstrijden te sterk was voor AS Roma, is in de eindstrijd van de Europa League de tegenstander van de Spaanse ploeg.

Arsenal, dat in de Engelse competitie op een teleurstellende negende plek staat, wist dat het aan 1-0 overwinning genoeg zou hebben om de finale van de Europa League te halen en daarmee het seizoen (deels) goed kon maken. De ploeg van trainer Mikel Arteta kreeg tien minuten voor tijd de grootste kans van de wedstrijd via spits Pierre-Emerick Aubameyang. Hij raakte met zijn kopbal de paal. Ook in het restant van de wedstrijd wist Villarreal een tegendoelpunt te voorkomen, waardoor de Spaanse ploeg zich kwalificeerde voor de eerste Europese finale in de geschiedenis.

Manchester United

Manchester United ging met een gerust hard op weg naar Rome, want een week geleden had de Engelse ploeg met 6-2 gewonnen van tegenstander AS Roma. Met Donny van de Beek in de basis kwam Manchester voor rust op voorsprong via de Uruguyaan Edinson Cavani. Roma rechtte de rug in de tweede helft en scoorde binnen het kwartier twee keer. Cavani, in Manchester ook al goed voor twee doelpunten, bracht de stand acht minuten later op 2-2. Het slotakkoord was voor de Italianen, want zeven minuten voor tijd maakte de jonge middenvelder Nicola Zalewski er 3-2 van. Manchester United won de Europa League in 2017 door in de finale Ajax met 2-0 te verslaan.

In de Champions League reikten eerder deze week Manchester City en Chelsea wel tot de finale. Daarmee wordt de eindstrijd in het belangrijkste Europese voetbaltoernooi voor de derde keer in de geschiedenis tussen twee Engelse teams gespeeld.