Gebruikt Diergaarde Blijdorp noodlening van gemeente wel juist?

Diergaarde Blijdorp is hard geraakt door de coronamaatregelen. Bezoekers en inkomsten vielen weg, terwijl de kosten om de dieren en het park te verzorgen vrijwel gelijk bleven. In november dreigde zelfs een faillissement. De gemeente Rotterdam wist dat te voorkomen met een noodlening van 10 miljoen euro. Dit jaar is de dierentuin, behalve op de testdag op 30 april, nog niet open geweest voor publiek.

Rotterdams grootste attractie mikt, net als andere dierentuinen en pretparken, op heropening op 18 mei. Maar de financiële problemen zijn nog altijd groot. Raadsleden en vakbond FNV zijn kritisch over de reorganisatieplannen. Wordt de noodlening van de gemeente niet op de verkeerde manier gebruikt?

Eerst de cijfers. In 2019 trok Blijdorp ruim 1,5 miljoen bezoekers. Vorig jaar waren dat er 823.000. Daardoor liep de dierentuin dertien miljoen euro aan omzet mis, wat zorgde voor een verlies van zo’n zeven miljoen euro.

Het dierenpark probeert de kosten zoveel mogelijk te beperken. „Er is uitstel van betaling gezocht bij grote leveranciers en de kredietmogelijkheden zijn verruimd”, schreef directeur Erik Zevenbergen op de site van Blijdorp. „Ook is er een uitgavenstop voor alle niet direct essentiële kosten. Alleen het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd en er wordt zo veel mogelijk met eigen personeel gewerkt.”

Het blijkt niet genoeg. Eind vorig jaar was er niet genoeg geld in kas om de salarissen te kunnen betalen – en schoot de gemeente te hulp met de noodlening. In oktober werd vier miljoen overgemaakt om een faillissement te voorkomen. Voor de tweede tranche van zes miljoen stelt de gemeente voorwaarden: het moet anders bij Blijdorp. De „kosten en baten zijn onvoldoende in gezonde balans”, zegt wethouder Bert Wijbenga (VVD) in de raad. De diergaarde moet wel in staat zijn de lening terug te betalen.

Personeel verdwijnt

Blijdorp kwam met een reorganisatieplan. Het belangrijkste onderdeel daarvan is minder personeel: er verdwijnen ongeveer dertig arbeidsplaatsen voor seizoensmedewerkers en twintig voor vaste personeelsleden, op een totaal van 180 arbeidsplaatsen. De reorganisatie, met ook het plan voor automatische toeganspoortjes, kost tien miljoen, verwacht de dierentuin. Ruim de helft van dat bedrag is bestemd voor ontslagregelingen, WW-uitkeringen en omscholingstrajecten. Met het schrappen van de totaal vijftig arbeidsplaatsen bespaart Blijdorp 2,5 miljoen per jaar, zegt een woordvoerder.

Het personeel wordt te zwaar getroffen, vinden zowel vakbond FNV als een meerderheid van de raad. De PvdA vreest dat het geld van de gemeente gebruikt wordt om te reorganiseren. Dus dat door die noodlening werknemers op straat belanden of arbeidsvoorwaarden verslechteren. „Het lijkt alsof Blijdorp die reorganisatie al langer wilde doorvoeren, maar dat die corona nu gebruikt als gelegenheidsargument”, zegt PvdA-raadslid Dennis Tak. „De steun is om deze periode door te komen, niet om een reorganisatie door te voeren die net zoveel kost als die oplevert. En die bijna volledig ten koste gaat van het personeel.”

De maatregelen die Blijdorp wil nemen zijn „excessief en bovendien onnodig”, zegt Nuri Alders van FNV. De vakbond erkent dat de diergaarde het financieel zwaar heeft, toch is het „niet uit te leggen dat nu maatregelen worden genomen die juist geld kosten, zoals het ontslaan van personeel”. De lening van de gemeente gebruikt de dierentuin als argument om een deel van de werknemers te ontslaan, zegt Alders. „Én om de arbeidsvoorwaarden van een deel van het personeel te verslechteren.” Dit deel van het personeel, dat onder onder de oude CAO van voor 2013 valt, verliest 20 procent van hun inkomsten, zegt Alders.

De Rotterdamse raad is daar verbolgen over, omdat het salaris van het management niet is gekort. Het kan niet zo zijn dat de directieleden geen cent inleveren bij deze reorganisatie en harmonisering, terwijl de directeur afgelopen jaren een flinke salarisverhoging heeft gehad, zegt fractievoorzitter Robert Simons van Leefbaar Rotterdam.

In 2019 kreeg de directeur bijna 122.500 euro, staat in het jaarverslag. „De directie moet altijd het goede voorbeeld geven”, vindt Simons. Zijn motie om ervoor te zorgen dat ook het management salaris inlevert bij de reorganisatie, kreeg steun van een meerderheid in de raad.

In een reactie laat Blijdorp weten dat de noodsteun wordt gebruikt voor de „continuïteit en het opvangen van het gemis van inkomsten”, zoals kosten voor energie, diervoeding en verzorging. „Niemand heeft salaris ingeleverd en dat proberen we zo lang mogelijk te voorkomen”, mailt een woordvoerder van Blijdorp.

Méér subsidie

Het tweede deel van de noodlening – de resterende zes miljoen – is nog niet binnen. „We zijn hierover nog in gesprek met de gemeente”, schrijft de woordvoerder. „Door de langdurige sluiting zijn de financiële problemen voor Blijdorp alleen maar groter geworden. Na heropening zullen we de balans opnieuw moeten opmaken en bekijken welke ruimte er nog is voor investeringen. Vooralsnog lijkt de continuïteit van de diergaarde geborgd.”

Ondanks de onvrede over de reorganisatieplannen pleiten raadsleden voor structureel meer subsidie voor de dierentuin. Door bezuinigingen bij de gemeente werd de subsidie in 2013 afgebouwd van 4,8 miljoen naar 800.000 euro. Destijds dreigde ook een faillissement en verdwenen 40 van de 190 banen.

„Het verdienmodel van Blijdorp is onvoldoende”, zegt Simons. „Op de lange termijn blijft het daarom lastig om het hoofd boven water te houden.” Gemiddeld houdt de dierentuin ieder jaar slechts een paar ton over, berekende hij. „Tegelijkertijd moeten monumentale panden voor tientallen miljoenen worden opgeknapt.” Blijdorp telt 21 rijksmonumenten waarvan de helft is gerestaureerd.

Daarom moet de gemeente de subsidie weer verhogen, vindt Leefbaar. Simons denkt aan ongeveer vijf miljoen euro per jaar. „Kijk naar het Boijmans dat ruim negen miljoen en het Philharmonisch dat zeven miljoen euro per jaar krijgt. Die trekken samen niet zoveel bezoekers als Blijdorp, dat het met acht ton moet doen. Dat staat in geen verhouding.” Een meerderheid van de raad ondersteunt die oproep en het stadsbestuur onderzoekt of meer subsidie vanaf 2022 mogelijk is.

Daarnaast voelen verschillende partijen ‘ongemak’ over het houden van dieren in dierentuinen. De directie van Blijdorp wil daarover in gesprek met Rotterdammers, liet wethouder Wijbenga onlangs weten. Enkele van die gesprekken hebben inmiddels al plaatsgevonden, zegt de diergaarde in een reactie.

