Film ‘Benedetta’ van Paul Verhoeven in competitie op Filmfestival van Cannes

De nieuwste film van regisseur Paul Verhoeven genaamd Benedetta is in de race om de Gouden Palm te winnen. De Gouden Palm is de prijs voor de beste film van het Festival van Cannes, dat op 6 juli begint. Vorig jaar kon het internationale festival niet doorgaan, daarom is het verzet naar aankomende zomer.

Eerder deden films zoals Basic Instict (1992) en Elle (2016) van Verhoeven al mee in de competitie op het festival. De Nederlandse regisseur heeft echter nog nooit een Gouden Palm gewonnen. De selectie van films uit Cannes wordt dit jaar officieel pas 27 mei bekendgemaakt. Naast Benedetta worden films zoals The French Dispatch van regisseur Wes Anderson of Tre Piani van de Italiaanse regisseur Nanni Moretti verwacht op de nominatielijst, maar deze zijn nog niet bevestigd.

Het verhaal in Benedetta wordt verteld door de ogen van een lesbische non die „wonderen verricht” in een klooster in Toscane in de 17e eeuw. Het is gebaseerd op een non-fictieboek uit 1986 over de non Benedetta Carlini. Zij wordt gespeeld door de Belgische actrice Virginie Efira. Verder spelen acteurs zoals Charlotte Rampling, Daphné Patakia en Lambert Wilson in de film. De trailer van Benedetta staat sinds woensdag online.