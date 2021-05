Fabio Jakobsen reageert: ‘Groenewegen heeft geen excuses aangeboden’

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft donderdag via sociale media gereageerd op uitlatingen van Dylan Groenewegen, onder meer in NRC, over het ongeluk tijdens de Ronde van Polen in augustus vorig jaar. Volgens Jakobsen heeft Groenewegen nooit zijn „persoonlijke excuses” aangeboden voor het ongeluk en wilde hij er geen verantwoordelijkheid voor nemen. Bij de crash in Katowice reed Groenewegen Jakobsen op hoge snelheid de hekken in, vlak voor de finish. De destijds 23-jarige Jakobsen verloor door de klap onder meer nagenoeg zijn hele gebit en moest dagen vechten voor zijn leven.

„We hebben allebei ons hart kunnen luchten. Het was een heel fijn gesprek”, zei Groenewegen (Jumbo-Visma) over een ontmoeting tussen de twee sprinters vorige maand in Amsterdam. Jakobsen zegt verrast te zijn door de woorden van zijn collega-prof. „Het gesprek was bedoeld om begrip voor elkaar te krijgen voor wat er is gebeurd in Polen. Het was de bedoeling dat de inhoud van dit gesprek vertrouwelijk zou blijven, alleen bestemd voor ons en onze juridische teams. Ik ben teleurgesteld dat Dylan er toch in het openbaar over heeft gesproken. Dat zal ik niet doen”, aldus Jakobsen.

Groenewegen zei in het gesprek met journalisten steeds vooruit te kunnen als Jakobsen vooruitgang boekte. „Het voornaamste is dat hij in koers is. Nu kijken we als sportmannen vooruit”, aldus Groenewegen. „Ik zou nog steeds graag een afspraak willen maken met Dylan”, schrijft Jakobsen daar donderdag over. „But it takes two to tango.”

Groenewegen start dit weekend na een schorsing van negen maanden, die hij opgelegd kreeg voor zijn actie in Polen, in de Ronde van Italië. Ook Jakobsen, onder contract bij Deceuninck-Quickstep, zit inmiddels weer op de fiets. Woensdag kwam hij nog ten val in de Ronde van de Algarve.