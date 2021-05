Europese Commissie wil 5 miljoen euro vrijmaken voor ontslagen KLM-personeel

De Europese Commissie is bereid 5 miljoen euro uit te trekken voor KLM-personeel dat is ontslagen vanwege de coronacrisis. Het geld is bedoeld om 1.200 voormalig KLM-medewerkers aan een nieuwe baan te helpen via omscholing of een eigen onderneming. Dat heeft de Commissie donderdag bekendgemaakt. Voor het geld ook daadwerkelijk naar oud-personeel de luchtvaartonderneming vloeit, moeten het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie daar nog wel mee instemmen.

Brussel verwacht dat de Nederlandse regering ook 3,4 miljoen euro bijlegt bovenop het voorgestelde bedrag. Voor de vijf miljoen euro wil de Commissie het zogeheten EFG-fonds aanwenden voor personeel dat hun baan verliest aan de gevolgen van globalisering; bijvoorbeeld als een bedrijf zich in het buitenland vestigt of lijdt onder een wereldwijde economische crisis. Daaronder schaart de Commissie de huidige situatie van de luchtvaartsector. Het EFG heeft een jaarlijkse begroting van 150 miljoen euro. Volgens de Commissie heeft Nederland om financiële steun uit dat fonds gevraagd.

In 2020 daalde de omzet van de luchtvaartmaatschappij met 54 procent naar 5 miljard euro. Het aantal reizigers nam af van 35 tot 11 miljoen. Begin dit jaar maakte het bedrijf bekend achthonderd tot duizend banen te schrappen. Dat was de tweede ontslagronde, nadat in juli vijfduizend werknemers hun baan verloren. KLM stelde dat vooral tijdelijke contracten niet werden verlengd; al kozen andere werknemers voor een vrijwillige vertrekregeling met financiële compensatie.