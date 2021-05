Erwt straft bacteriestam die weinig meststof levert

Erwtenplanten blijken slimme keuzes te maken. Ze werken nauw samen met bacteriën waarvan ze stikstof krijgen, in ruil voor koolstof. Zo kunnen ze ook op stikstofarme gronden groeien. Maar bacteriestammen die weinig stikstof leveren, zijn in het nadeel, schrijven Britse biologen in PNAS. Zodra er een andere stam is die méér levert, geeft de erwtenplant ze geen koolstof meer. Dat betekent dat de planten in staat zijn om onderscheid te maken tussen de stammen, en op basis daarvan beslissingen nemen – een eigenschap die gunstig kan zijn in de landbouw.

De erwt (Pisum sativum) behoort tot de vlinderbloemigen. Die benutten stikstof uit de lucht voor hun groei, doordat ze er een intieme band op nahouden met bacteriën uit het geslacht Rhizobium. Die zijn aanwezig in kleine knobbeltjes op de wortels, en zetten stikstof om in ammonium, als een natuurlijke kunstmest. De stikstof is belangrijk voor de aanmaak van aminozuren, die als bouwstenen voor eiwitten dienen. Peulvruchten als de erwt zijn eiwitrijk.

De meeste erwtenplanten huisvesten meerdere Rhizobium-stammen in hun wortels, maar om die allemaal van koolstof te voorzien als dank voor de geleverde stikstof zou een kostbare zaak worden. Uit eerder onderzoek is wel bekend dat de stammen die niets leveren ook vrijwel niets krijgen, maar daarnaast zijn er ook een heleboel middelmatige leveranciers. „Die stammen krijgen nooit helemáál niets”, zegt hoofdauteur Annet Westhoek van de universiteit van Oxford. „De plant investeert in eerste instantie in elke stam koolstof, zodat ze knolletjes kunnen aanmaken, en vervolgens wordt dus gekeken welke stammen het beste presteren.”

Middelmatige stammen

Met behulp van wiskundige modellen testten de biologen of en hoe erwtenplanten aan een lage levering sancties koppelen. Dat zou een wildgroei aan ‘luie’ stammen tegengaan. „We verwachtten dat middelmatige stammen zich minder goed ontwikkelen als er een betere stam beschikbaar is”, zegt Westhoek.

Nu blijkt dat inderdaad zo te zijn. Een middelmatige stam wordt door de plant van koolstof voorzien als het de enige beschikbare optie is. Maar als één stam boven de rest uitsteekt, dan krijgt die als enige koolstof.

In de toekomst zou kunnen worden geselecteerd op planten die goed zijn in het herkennen van productieve stammen, schrijven de onderzoekers. „Al hebben we nu natuurlijk pas naar één plantensoort binnen de vlinderbloemigen gekeken”, zegt Westhoek. „We kunnen dus nog niet zeggen of deze besluitvorming bij andere planten met wortelknolletjes ook zo verloopt.”