Engeland en Wales registreren recordaantal sterfgevallen door alcohol

In Engeland en Wales zijn vorig jaar bijna 7.500 mensen overleden aan een alcoholgerelateerde aandoening. Dat schrijft de BBC op basis van cijfers van het Nationaal Bureau voor Statistiek (ONS). Daarmee komt het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen op het hoogste niveau uit sinds begin deze eeuw, toen men begon met het bijhouden van de cijfers. In het onderzoek wordt alleen gekeken naar sterfgevallen die direct verband houden met alcoholmisbruik. Ruim tachtig procent van de sterfgevallen zijn het gevolg van leveraandoeningen.

Een jaar eerder overleden er bijna twintig procent minder mensen aan dergelijke aandoeningen in Engeland en Wales. Volgens het bureau kan de stijging te wijten zijn aan de coronacrisis, maar is het nog te vroeg om dat met zekerheid te zeggen. Meerdere factoren zouden van invloed kunnen zijn op de drastische toename. Feit is wel dat vanaf het tweede kwartaal, toen in het Verenigd Koninkrijk lockdownmaatregelen werden afgekondigd, het aantal sterfgevallen harder steeg vergeleken met voorgaande jaren. Het zwaartepunt lag in het vierde kwartaal van 2020, toen het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen in Engeland en Wales meer dan 28 procent hoger lag dan een jaar eerder.

In de sterftecijfers is er een groot verschil te zien tussen arm en rijk: mannen uit de armere delen van Engeland hebben bijvoorbeeld een vier keer zo grote kans te overlijden aan alcoholmisbruik dan mannen in rijkere wijken. Bij vrouwen is die kans drie keer zo groot.