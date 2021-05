El pistolero Luis Suárez gaat met Atlético Madrid op zoek naar wraak in Barcelona

Het zou de ultieme sportieve wraak zijn. Luis Alberto Suárez Díaz die op zaterdagmiddag in Nou Camp het winnende doelpunt maakt voor Atlético Madrid en daarmee de titelkansen van FC Barcelona teniet doet. Het scenario zit al lang in het hoofd van de 34-jarige Uruguayaan. Op het veld kent hij geen enkel mededogen. Ook niet met zijn beste vriend Lionel Messi. Dan telt maar één ding. „Ik wil niet winnen, ik moet winnen”, luidt niet voor niets de ondertitel van zijn biografie.

Suárez gaat zijn leven lang al zijn eigen weg. En meestal is dat de kortste route naar het doel. Bij zijn komst in 2006 naar FC Groningen had zijn toenmalige trainer Ron Jans aanvankelijk moeite met de eigengereide spits, maar raakte al snel overtuigd van diens unieke kwaliteiten. Suárez deed destijds al waar hij bij Deportivo Artigas ooit mee begon en wat hij later bij Ajax, Liverpool, Barcelona en Atlético Madrid zou blijven doen: doelpunten maken op de juiste momenten. De teller staat dit seizoen op negentien treffers in 28 wedstrijden.

Overal waar Suárez speelde, groeide el pistolero uit tot publiekslieveling. Ook in Madrid. Al heeft hij de liefde voor zijn huidige werkgever nog niet kunnen delen met de aanhang van los colchoneros, de matrassenverkopers. In tijden van corona worden profvoetballers nauwgezet afgeschermd van media en publiek. Er is maar een beperkt aantal journalisten welkom bij wedstrijden en vragen stellen aan spelers is alleen toegestaan aan audiovisuele media. Zelfs een verzoek van NRC om een videogesprek te houden wijst de club af.

De supporters die Suárez buiten het veld willen volgen proberen een glimp van hem op te vangen voor of na een training op het trainingscomplex in Majadahonda of zijn aangewezen op de sociale media van Suárez’ echtgenote Sofía Balbi, die zo nu en dan een foto van het gezin met hun drie kinderen post vanuit de luxe wijk La Finca in het Madrileense dorpje Pozuelo de Alarcón. Daar heeft Toni Kroos van Real Madrid zijn rol als buurman overgenomen van Messi.

Bijt-incidenten

Zo geliefd als de Zuid-Amerikaan uit Salto bij zijn eigen fans is, zoveel weerstand roept hij op bij zijn tegenstanders. Want ook in het shirt van Atlético Madrid grijpt hij alles aan om een strafschop te versieren. Dat was al zo toen Suárez op zandveldjes in Montevideo voetbalde om een stuk vlees. Daar ontwikkelde de goaltjesdief zijn absolute wil om te winnen, maar later in Europa heeft hij na enkele grote misstappen zijn grenzen beter leren bepalen. Want het had niet veel gescheeld of zijn carrière was door een drietal bijt-incidenten (tegen Otman Bakkal in 2010, Branislav Ivanovic in 2013 en Giorgio Chiellini in 2014) voorbij geweest. „Ik ben een heel ander persoon als ik op het veld sta”, legde Suárez onlangs in zijn eerste interview als speler van Atlético uit tegenover radiostation Onda Cero. „Binnen de lijnen ben ik heel competitief. Daarbuiten ga ik met niemand in discussie.”

Het was zijn droomclub FC Barcelona die Suárez zeven jaar geleden ondanks een schorsing van vier maanden, tegen de publieke opinie in, toch het vertrouwen schonk. Het duurde even voordat de nummer 9 de kans zag om dit terug te betalen, maar nadat hij in maart 2015 in een clásico tegen Real Madrid de winnende goal maakte, was ‘het konijntje’ niet meer uit de basis weg te denken. Een paar maanden later won Suárez aan de zijde van Messi en Neymar jr. met FC Barcelona de Champions League. Tot dusver de laatste uit de clubgeschiedenis.

Suarez heeft gescoord tegen Getafe, eind december 2020. Foto Juanjo Martin/EPA

Suárez bleef bij FC Barcelona jaar in jaar uit de verwachtingen inlossen en groeide met 198 doelpunten in 283 wedstrijden uit tot een clubicoon. Alleen Messi en César maakten meer treffers voor de blaugrana. Toch eindigde zijn verblijf bij de droomclub uit Catalonië afgelopen zomer in een tranendal. Suárez werd het slachtoffer van de vernieuwingsdrift bij FC Barcelona en kreeg door de telefoon van zijn nieuwe trainer Ronald Koeman te horen dat hij beter kon vertrekken. „Vooral de manier waarop het ging heeft me pijn gedaan. Maar ik heb de beslissing geaccepteerd en heb gezegd dat de club het maar moest regelen”, zegt Suárez terugkijkend bij Onda Cero. „Ik heb me groot proberen te houden omdat ik aan mijn kinderen wilde zien dat ik de club door de voordeur zou verlaten.”

Suárez vertrok na een mislukte flirt met Juventus naar concurrent Atlético Madrid dat in hem een ideale opvolger van Álvaro Morata zag. Het bleek een gouden greep. En nog goedkoop ook: 6 miljoen euro voor twee seizoenen. Suárez voelde zich naar eigen zeggen snel thuis in Madrid. Met de hulp van enkele persoonlijke begeleiders onder wie een fysiotherapeut en een kok was hij sneller fit dan verwacht. Opnieuw werkte zijn absolute wil om te winnen als een soort doping. Terwijl de meeste aankopen tijd nodig hebben om te wennen aan de speelwijze van de veeleisende Simeone, deed Suárez direct wat er van hem werd verwacht: scoren. Misschien dat hij iets zwaarder is geworden en wat van zijn explosiviteit heeft ingeleverd, maar zijn killersinstinct is er nog.

Suárez wist eigenlijk direct de onderlinge concurrentiestrijd met Diego Costa te winnen en hielp Atlético Madrid op weg naar de koppositie – terwijl Barcelona Suárez’ opvolger Ansu Fati met een blessure had zien wegvallen en het in de spits probeerde te doen met de beperkte Deen Martin Braithwaite.

Spijt van zijn overgang heeft Suárez geen moment gehad: „Ik geloofde nog in mezelf. Maar ik zou op iedere slechte bal zijn afgerekend. Voor mijn eigen waarde was een verandering het beste.”

Corona

Na het stormachtige begin van Suárez kreeg de vechtvoetballer ook met verschillende terugslagen te maken. Hij werd in november vorig jaar voor een interland met Uruguay tegen Brazilië positief getest op corona. Wekenlang stond Suárez daardoor langs de lijn. „Gelukkig verkeerde ik wel steeds in goede conditie. Misschien dat ik me één dagje slecht heb gevoeld”, legt hij uit aan de radiozender. „Maar misschien was dat meer een mentaal iets.”

Suárez kwakkelde vervolgens enige tijd met zijn fitheid en zijn vorm en zag deels vanaf de kant toe hoe Atlético Madrid een enorme voorsprong op Real Madrid en Barcelona verspeelde. Suárez keerde vorige maand weer terug in het elftal van Simeone en probeert samen met bepalende spelers als Koke, Correa en João Félix het verschil te maken. De goede vorm van de eerste seizoenshelft is verdwenen, maar op karakter hebben de rojiblancos de leiding weten te behouden. Met een voorsprong van twee punten op zowel Real Madrid als Barcelona beginnen ze zaterdag aan de confrontatie in Camp Nou.

Zo keert Suárez voor het eerst sinds augustus vorig jaar terug in Camp Nou. Voor en na de wedstrijd zal hij zijn beste vriend Messi alles gunnen, maar tijdens de negentig minuten op het veld is het een keihard gevecht om de punten. Om de landstitel. Maar misschien nog wel het meest om de trots. Wie had in augustus vorig jaar kunnen bedenken dat Barcelona zo zijn gevaarlijkste rivaal zou creëren ?