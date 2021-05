‘Een perfecte, krokante quichebodem’

Na het lezen van het recept voor quiche Vosgienne ging ik direct aan de slag. De bereiding was best eenvoudig maar het was wel heel belangrijk om de extra tips op te volgen! De enige tip die we niet hebben opgevolgd is het gebruik van de metalen quichevorm, simpelweg omdat we die niet in huis hadden. Het was dus even spannend om de quiche uit zijn stenen vorm (die nog van mijn oma is geweest!) om te draaien om hem zonder vorm nog tien minuutjes in de oven te zetten. Maar voor de smaak is dit de beste tip geweest, krokante bodem! De zoete ui in combinatie met de gruyère was echt heel lekker. We aten er met het hele gezin met plezier van, inclusief drie kinderen onder de vijf jaar. En dát is eerder uitzondering dan regel! Lekker met een groene sla en een glas rode wijn en als leftover bij de lunch als je iets overhoudt. Maar die kans is niet groot!

