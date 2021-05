Een aaibare roofvlieg

Het leek zo’n integere man, maar hij keek je recht in de ogen terwijl hij je voorloog. Schone schijn. Een vage volger op sociale media is stiekem een ambtenaar die je doorlicht. En vrome gelovigen blijken in lang niet alle gevallen vredelievend. Niets is wat het lijkt. In deze wereld moet je voortdurend op je hoede zijn, met als gevolg dat je zaken misschien onterecht gaat wantrouwen.

In tuinen en over zandpaden vliegen soms snelle, bruine insecten, die vooral opvallen door een vervaarlijk ogend uitsteeksel voor op de kop. Zoiets langs en duns ziet eruit alsof het geschikt is om gemeen mee te steken. Hoog gezoem versterkt die indruk. Toch hoeven we niet bang te zijn voor de onschuldige zuigsnuit van een wolzwever, Bombylius sp. Die zogeheten proboscis wordt niet door de huid van een mens gestoken, maar in bloemen. Net als een kolibrie kan dit beestje voor zo’n bloem stilhangen, de lange snuit in de kroon steken en er de nectar uit drinken. Of beter gezegd: stelen. De bloem wordt tijdens dit bezoek zelden bestoven, tenzij die er op de een of andere manier in slaagt stuifmeel op de proboscis te doen belanden. Helemaal onschuldig is die zuigsnuit dus niet. Maar bij deze wolf in schaapskleren zit het venijn ergens anders.

Als je eenmaal voorbij de proboscis kunt kijken, valt vooral het harige ‘vachtje’ op, wat het dier iets aaibaars geeft. Het wollige bolletje doet een beetje denken aan een bij. Maar het is geen bij. Schijn bedriegt. Een wolzwever is een vlieg en, zoveel is nu wel duidelijk, heel bedreven in je op het verkeerde been zetten. Door niet op een smakelijke vlieg te lijken, weten ze vogels te foppen die bijen doorgaans overslaan als lekker hapje vanwege de onprettige angel. Maar vliegen hebben helemaal geen angel aan het achtereinde van het lijf. Vrouwelijke wolzwevers hebben daar harige borsteltjes. En dat oogt eerder aandoenlijk. Helaas zijn die borsteltjes nu juist onderdeel van een gevaar, maar dan niet voor ons.

Van de pakweg 360 bijensoorten die ons land telt, nestelt het merendeel in de grond: zij maken min of meer solitair nestjes in de bodem, en stouwen die vol met stuifmeel en nectar. Uit het eitje dat zo’n bij erbij legt, komt een larve die dat proviand opeet. Tenzij er een wolzwever in de buurt was die haar harige achterlijfborsteltjes over zand had geschuurd zodat er korrels aan bleven plakken. Die voorkwamen uitdroging van haar eigen ei, dat ze zwevend boven het bijennestje in de richting van de ingang mikte. De larve die daaruit kwam, kroop naar binnen en at het zorgzaam bijeengebrachte proviand op. En de bijenlarve. Die zou anders toch maar verhongeren.

Wolzwevers zijn minstens zo goed in misleiding als mensen. Misschien wel beter, want zij houden in één moeite door ook vogels en bijen voor het lapje. De gevolgen voor het bijenbroed zijn zelfs fataal. Ons bedrog is meestal minder dramatisch. Wel groter. En minder wollig.