De rente stijgt, de beurs loopt op eieren

Twee ‘bijna’s’ deze week op de financiële markten. Maandag kwam de rente op tienjarige Nederlandse staatsleningen bijna op 0 procent. Een krap halfjaar geleden, in december 2020, was die rentevoet nog -0,55 procent. De andere ‘bijna’ geldt voor de oliemarkt, waar de prijs van Brent-olie woensdag heel dicht in de buurt van de 70 dollar kwam. Het is twee jaar geleden dat olie voor het laatste zo hoog stond.

De twee hebben met elkaar te maken. Naarmate de westerse wereld de pandemie langzaam – en wellicht slechts tijdelijk – van zich afschudt, krijgt de economie lucht. In sommige sectoren kan de vraag zo sterk aantrekken dat krapte ontstaat en de prijzen gaan stijgen. Energie is daar een voorbeeld van. Maar het geldt ook voor reizen, en hoogstwaarschijnlijk ook voor de horeca.

Hogere prijzen kunnen ook hogere rentes gaan betekenen. Op de hogere inflatie die de post-pandemiegolf kan veroorzaken, lopen de rentevoeten op de financiële markten dan ook alvast vooruit. En dat terwijl er nog steeds een forse repressie van de rente gaande is. Centrale banken in Europa en de VS blijven maandelijks voor tientallen miljarden euro’s en dollars aan leningen opkopen, om zo de koersen op peil te houden en de effectieve rentes laag. Niemand weet hoe sterk de rentes al zouden stijgen als die repressie er niet was. En de grootste angst op de beurzen is dan ook dat centrale banken dat opkoopbeleid temperen (‘taperen’ in semi-Engels jargon). De centrale bankiers, beducht voor self-fulfilling prophecies, bezweren dat dit voorlopig niet zal gebeuren.

Maar Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, zei dinsdag dat ze zich kan voorstellen dat de rente wat omhoog moet. Een doodzonde, want politici moeten zich verre houden van dit soort uitspraken, omdat die het verwachtingsmanagement van de centrale bank doorkruisen. Yellen is bovendien oud-president van de Amerikaanse centrale bank en had dus extra terughoudend moeten zijn.

Wat zijn de gevolgen van een hogere rente op de kapitaalmarkt? Op de totaal overspannen woningmarkt past enige voorzichtigheid. Zo te zien zijn de hypotheekrentes nog niet meegestegen. Maar hoe langer de hogere marktrente aanhoudt, hoe lastiger die lage hypotheekrente vol te houden is voor de aanbieders van hypotheken, de banken en verzekeraars. Aangezien de woningmarkt mede door de lage rente zulke hoge prijzen kent, is dat iets om in de gaten te houden.

Pensioenfondsen varen er wel bij. Verzekeraar en consultant Aon berekende dat de gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen afgelopen maand is gestegen van 108 naar 109. Over de afgelopen twaalf maanden is de gemiddelde dekkingsgraad nu 98 procent. Dat is fors meer dan het (tijdelijk verlaagde) minimum van 90 procent, waaronder gekort of verschraald moet worden.

Hogere rentes hebben daaraan bijgedragen, maar ook gestegen beurskoersen. Banken varen wel bij hogere rentes. ING is, met een koerswinst van 41 procent, het op een na best presterende aandeel van de AEX-index dit jaar. Het naar de Midkap gedegradeerde ABN Amro staat daar op plaats drie, met een koerswinst van 34 procent.

Voor de rest van de beurs geldt vooral dat een lage rente de koersen ondersteunt. En daar zit een van de grote uitdagingen van straks. Centrale bankiers zullen op een gegeven moment de rentes toch moeten laten stijgen. Heel voorzichtig, en gecoördineerd. Want met deze hoge aandelenkoersen is de kans op neerwaartse schokken groot. Denk aan de krach van oktober 1987. In de aanloop daarnaartoe maakten Duitsland en de VS ruzie over het rentebeleid. Geen goed plan.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

Nieuwsbrief NRC Economie De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven