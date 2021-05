De 27-uursdienst van een Indiase arts

Fotograaf Danish Siddiqui liep afgelopen zaterdag in de Indiase hoofdstad New Delhi mee met arts in opleiding Rohan Aggarwal. Zijn dienst in het Holy Family Hospital duurde 27 uur. “Wie gered wordt en wie niet, dat zou een keuze van God moeten zijn”, zegt Aggarwal. “Wij zijn er niet voor gemaakt. Wij zijn maar mensen. Maar op dit moment worden we gedwongen dit soort keuzes te maken.”