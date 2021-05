Bij Jersey dreigde even een Brits-Franse zeeslag

Het had alles van een echte oorlog. Een zestigtal Franse vissersboten blokkeerde donderdag bij het ochtendgloren de haven van Saint Helier, de hoofdstad van Jersey, uit protest tegen het uitblijven van vergunningen om te mogen vissen in de territoriale wateren van het Kanaaleiland. Het Verenigd Koninkrijk stuurde meteen twee marineschepen, waarop Frankrijk op zijn beurt twee patrouilleboten naar de omgeving van Jersey stuurde.

„Wij zijn klaar voor oorlog”, kopte de Britse tabloid Daily Mail stoer. Ook in Frankrijk werd een bestuurder bereid gevonden oorlogstaal te spreken. „Wij zijn klaar voor oorlog”, zei David Sellam, hoofd regionale dienst voor zeezaken. „En wij kunnen Jersey op de knieën dwingen als het nodig is.”

De blokkade is een gevolg van afspraken over visserij in het akkoord waarmee de Europese Unie en het VK eind vorig jaar nog net een harde Brexit konden afwenden. Volgens dat akkoord moeten de Europese vissers een kwart van hun visquota afstaan, met een overgangsperiode tot 2026. In afwachting moeten de Franse vissers voor het eerst in lange tijd een vergunning aanvragen om in de wateren van Jersey te mogen vissen.

Lees ook: Mooiste kerstcadeau voor de vissers? Een Brexit-deal

Toen Jersey afgelopen vrijdag echter de lijst met vergunningen vrijgaf, kregen de Franse vissers een koude douche. Van de meer dan driehonderd aanvragen waren er maar 41 ingewilligd, en dan nog met schijnbaar arbitraire restricties: de ene vissersboot mag 170 dagen vissen, de andere zeven. De Franse vissers zijn ook boos omdat zij moeten bewijzen dat zij tussen 2012-2016 al in de territoriale wateren van Jersey hebben gevist.

Dat is woordbreuk, zei de Franse minister voor Zeezaken, Annick Girardin, dinsdag in de Assemblée. Zij herinnerde Londen eraan dat het visserijakkoord voorziet in vergeldingsmaatregelen als een van de partijen zich niet aan de afspraak houdt. En dat Jersey voor zijn elektriciteit afhankelijk is van een onderzeese kabel vanuit Frankrijk. Met andere woorden: Frankrijk dreigt Jersey zonder stroom te zetten als het blijft dwarsliggen over de visvergunningen.

De regering van Jersey reageerde verontwaardigd. Minister van Buitenlandse Zaken Ian Gorst noemde het „buiten alle proporties om de stroom af te sluiten alleen omdat wij wat bijkomende inlichtingen vragen”.

Ook vissers Jersey in problemen

Jersey is officieel een Brits kroondomein, het maakt geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk en was ook nooit lid van de Europese Unie. Het eiland gaat zelf over de invulling van het visserijbeleid, maar de buitenlandse belangen van Jersey worden door Londen behartigd. De wateren rond Jersey vallen zo onder de visserij-afspraken die de EU en het VK vorig jaar hebben gemaakt in het kader van Brexit.

Brexit heeft niet alleen het leven van de Franse vissers moeilijker gemaakt, ook de vissers van Jersey lijden eronder. Sinds begin dit jaar zijn veel boten uit Jersey door Frankrijk teruggestuurd omdat zij niet over het juiste papierwerk beschikten. Een aantal vissersboten uit Jersey sloot zich donderdag uit solidariteit aan bij de Franse blokkade.

Voor de Britse media was de blokkade het signaal om voluit te gaan. „Zelfs de nazi’s lieten het licht branden”, kopte de Daily Telegraph. „Victorie! Twee schepen van de Royal Navy jagen Franse vissers naar huis”, schreef de Daily Mail nadat de Fransen in de middag koers zetten naar hun thuishaven.

Links in het VK noemde Johnsons actie overdreven, een terugkeer naar diplomatieke gewoonten van de negentiende eeuw. Alistair Campbell, oud-spindoctor van Tony Blair, had het in een tweet over een „niet behulpzame stunt”.

Maar de premier kreeg ook rugdekking. „Het wás een stunt”, schreef columnist Patrick O’Flynn (Daily Telegraph), „maar wel een hele goeie”.

Volgens O’Flynn heeft Johnson Jersey het vertrouwen gegeven dat het niet alleen staat in de discussie over de visserijrechten en was het tevens een waarschuwing aan Parijs dat de Franse vissers tot kalmte gemaand moeten worden om te voorkomen dat een volgende actie uit de hand loopt.

Frankrijk dreigt Jersey zonder stroom te zetten in het conflict over de visserij

De Europese Commissie koos de zijde van Frankrijk. Volgens Brussel had Jersey de redenen voor de nieuwe eisen moeten onderbouwen en tijdig moeten waarschuwen dat er nieuwe voorwaarden aan de vergunningen verbonden zouden worden.

Rond de middag ging een delegatie van de regering van Jersey in gesprek met de Franse vissers. Volgens minister Gorst was het gesprek positief. Maar volgens Hugo Lehuby van het comité van Normandische vissers is er geen vooruitgang geboekt. „We zinken verder in de impasse”, zei Lehuby tegen Reuters. „Als dit niet opgelost geraakt, komen er vergeldingsmaatregelen.”

Niet de eerste ruzie

Het is niet voor het eerst dat het tot een confrontatie komt over de visserijrechten. In 2018 ramden Britse en Franse vissers elkaars boten en schoten zij vuurwerk op elkaar af in een dispuut over Sintjacobsschelpen. En eind vorig jaar dreigden de Normandische vissers met een blokkade van de haven van Calais; Boris Johnson dreigde toen ook al met sturen van oorlogsschepen.

In deze nieuwste zeeslag is nog maar één schot gelost. Een lid van de Jersey Militia, een vereniging die historische veldslagen naspeelt, hees zich in een oud uniform en vuurde vanaf Elisabeth Castle met een musket een (vermoedelijk blanco) schot af in de richting van de Franse vissers. Londen houdt zijn oorlogsschepen voorlopig nog even in de buurt van Jersey.