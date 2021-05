Amerikaanse toeristen krijgen levenslang voor moord op agent in Rome

Twee Amerikaanse toeristen zijn woensdagavond door een Italiaanse rechtbank veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op een politieman nabij hun hotel in Rome in 2019 - een zaak die Italië schokte. Dat melden internationale persbureaus.

De 35-jarige politieman Mario Cerciello Rega werd doodgestoken in de wijk Trastevere in de vroege uren van 26 juli van dat jaar, nadat een foutgelopen kleine drugsdeal escaleerde in dodelijk geweld. De agent van de Carabinieri werd gehuldigd als een nationale held.

De 21-jarige Finegan Lee Elder uit Californië, destijds 19, heeft toegegeven Rega te hebben neergestoken, terwijl zijn toen 18-jarige vriend Gabriel Christian Natale-Hjorth was verwikkeld in een worsteling met een andere agent. De twee zeiden echter dat ze hadden gehandeld uit zelfverdediging, omdat ze dachten dat de twee agenten, die hun uniformen niet droegen, misdadigers waren die hen achterna kwamen na hun mislukte poging om drugs te kopen.

De rechtbank verwierp die verdediging en legde de twee Amerikanen de zwaarst mogelijke straf op. Een jury die bestond uit twee rechters en zes burgers achtte hen schuldig aan alle aanklachten, waaronder moord, poging tot afpersing, geweldpleging en wapenbezit. De jury kwam na twaalf uur van beraadslaging met het vonnis. De weduwe van Rega was in de rechtszaal aanwezig en hield een portret vast van haar omgekomen man.

Tas afgepakt

Elder en Natale-Hjorth waren op vakantie in Rome en hadden geprobeerd drugs te kopen van een lokale dealer in hun toeristenbuurt. Ze verklaarden te zijn opgelicht, maar de tas van een tussenpersoon te hebben afgepakt toen hij probeerde weg te komen. Ze spraken met de dealer af om hun geld terug te krijgen in ruil voor de tas, maar in plaats daarvan verschenen de twee politiemannen. Elder getuigde dat de agenten hen aanvielen, waarop ze ze zich verdedigden. De tweede agent heeft dat ontkend, volgens hem hebben de politiemannen zichzelf duidelijk geïdentificeerd.

Hoewel Elder heeft erkend Rega elf keer te hebben gestoken, met een mes dat hij had meegenomen uit de VS, werd Natale-Hjorth ervan beschuldigd hem te hebben geholpen het mes te verbergen in hun hotelkamer. In het Italiaanse recht kan een medeplichtige aan een moord ook worden beschuldigd van moord, ook al heeft hij het slachtoffer niet fysiek omgebracht.

Onder het Italiaanse strafrecht kunnen criminelen die tot levenslang zijn veroordeeld na 21 jaar in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating. Advocaten van de twee Amerikanen kondigden direct aan in beroep te gaan.