Mijn buurman heeft mijn vlag voor me opgehangen. Verder grote rust. Halverwege mijn tweede mok koffie gaat de bel. Een bekende zegt hallo en vraagt of ik een pompoen wil. O, ja, leuk! Zij gaat naar de auto om de pompoen te halen, in mijn gedachten zit hij al in de pan met paprika en tomaat.

De goede fee komt terug met een kleine witte doos. Alsjeblieft, haal er maar één uit! Achter het cellofaan liggen vier tompoucen. Vrolijk moment op Koningsdag. Hoewel ik echt doof begin te worden.