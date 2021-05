Psychologische ontwikkelingen in naoorlogs Duitsland

Tot voor kort stond het hele leven van Hans Frambach in het teken van de Holocaust. Iedere gelegenheid om eraan te denken greep de niet-Joodse, Duitse vijftiger aan. In metro’s voelde hij zich beroerd omdat ze hem aan het transport naar de concentratiekampen deden denken. Op straat had hij de gewoonte dansend Stolpersteine te ontwijken, onderwijl de namen van concentratiekampen oplepelend. Hij had er ook zijn werk van gemaakt: bij het ‘Instituut voor Exploitatie van het Verleden’ archiveerde hij documenten van oorlogsslachtoffers. Zelfs zijn enige vriendschap, die met Graziela, had hij te danken aan een gedeelde preoccupatie met de Holocaust. Het in herinnering roepen van de Duitse schuld was voor Hans als een religie: het stemde hem misschien niet vrolijk (hij was zijn hele leven al ongelukkig), maar het gaf zijn ongeluk wel zin.

Bij aanvang van Het eigenlijke, de roman waarmee Iris Hanika (1962) in 2010 de Literatuurprijs van de Europese Unie won, is Hans van zijn geloof gevallen. En dat valt hem niet mee. Opeens beseft hij hoe Vergangenheitsbewältigung, de ooit oprechte inspanningen van Duitsers om in het reine te komen met het oorlogsverleden, inmiddels is omgeslagen in Vergangenheitsbewirtschaftung; het herdenken van de oorlog als verdienmodel.

In eerste instantie had het herdenken van de oorlogsgeschiedenis Duitsers daadwerkelijk geholpen. Men had er behoefte aan gehad, het was een draaglijke vorm geweest van schuldaanvaarding, van boetedoening. De overheid was het faciliteren en bekostigen van herdenkingsmogelijkheden dan ook als een van zijn belangrijkste taken gaan zien, waardoor ‘het duister waaruit deze staat lang geleden tevoorschijn was gekropen in het felste licht [was] geplaatst en tot het eigenlijke ervan [was] verklaard.’

Van jongs af aan wordt de Duitser geconditioneerd om de erfschuld te belijden, een schuld zo groot en onvoorstelbaar dat het inderdaad iets weg heeft van een God. Zo is dus een heel volk ontstaan dat zich vastklampt aan een onbevattelijk schuldbesef, dat gaandeweg niet alleen de essentie van het land maar ook de kern van ieders identiteit is gaan vormen.

Hollywoodfilms

Maar wat die erfschuld precies inhield, dat wist men tegenwoordig eigenlijk niet meer zo goed. Veel mensen baseerden hun voorstelling ervan op Hollywoodfilms: ‘Zonder schroom werd hier professioneel uitgelicht en ingevuld waarvoor de verbeeldingskracht ooit schaamtevol halt had gehouden. [...] We worden zo, zonder scrupules, hopla, de gaskamer in geleid.’

Pijnlijk is het nauwelijks, voor het Duitse publiek, om dat soort scènes te zien, want deze films bieden standaard de behaaglijke garantie ‘dat de geschiedenis afgesloten is. In Hollywood staat ze nu op dezelfde plank als de Romeinse tijd. En zoals geen Italiaan zich aangesproken voelt als in een film Romeinse soldaten iemand afslachten, hoeft ook geen Duitser zich nog aangesproken te voelen als in een film een nazi een Jood neerknalt.’

Via Hans klinkt hier Hanika’s bittere cynisme. Meer richting walging kantelt de tekst als Hans opmerkt hoe Duitsers dwepen met klezmermuziek: ‘De taal van de muziek, dat is de taal van de liefde! [...] En nog wiedergutmachung van de misdaden uit het verleden op de koop toe! Heerlijk, die vrolijk-treurige muziek! Daar betreden, vurig dronken, god’lijk wezen, wij uw hemels heiligdom en we huilen van vreugde, want we hebben de pijn teruggevonden! Van ganser harte bedanken we onze lieve vrienden, lieve JOODSE vrienden, onze lieve vermoorde JOODSE vrienden, die we helaas niet persoonlijk hebben mogen leren kennen, omdat ze al vermoord en in het vuur verbrand waren, onze lieve lieve JOODSE dode vrienden bedanken we, die echt vrolijk, zo echt echt kunnen zijn, hen bedanken we dat ze dood al dood zijn, omdat we hen anders doodgewoon doodknuffelen zouden wij hen!’

Minstens zo grimmig is het oordeel over de christelijke kerk, waar de Holocaust wordt vergeleken met het Bijbelverhaal over Kaïn en Abel, een duiding die de massaslachting onbedoeld als logisch en zelfs zinvol framet. ‘Nu begon het orgel te spelen onschuldige mensenzoon, machtige orgelklanken beukten vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen als met knuppels op zijn gezwollen hart. Door zijn wonden zijn wij genezen. Daarom is onze weg zelfs in brokstukken niet vergeefs. / Genezen. / Niet vergeefs. / Weten niet wat ze doen. / Alle misdaden van alle tijden, zo maakte hij uit deze tekst op, waren eenvoudig en bevredigend te verklaren. Daarom konden ze ook zo terloops worden opgesomd we hoeven maar te denken aan. Uit broedermoord groeit volkerenmoord, klaar is Kees, niets nieuws onder de zon, al die misdaden die al hadden plaatsgevonden en waarop ook na het schrijven van deze zinnen nog vele soortgelijke waren gevolgd, zoals er ook nog meer zouden volgen, weten niet wat ze doen, nu en altijd, op de hele wereld, tot in eeuwigheid, amen. Je mocht alleen het geloof niet verliezen.’

Voortgedreven door ingehouden razernij becommentarieert Hanika via haar personages de ‘Shoah-business’ in het instituut waar Hans werkt, de huichelarij en het winstbejag, hoe smakeloos er met andere instituten geconcurreerd wordt om de interessantste oorlogsslachtoffers. De onoprechtheid, kortom, waarmee overal in Duitsland de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht; onoprecht omdat het is losgeraakt van ‘het eigenlijke’ – de misdaad zelf. De hedendaagse Vergangenheitsbewältigung is een farce, een toneelstukje, en sinds Hans dat begrijpt, voelt hij er zelf ook niets meer bij. ‘Holocaust’ is een leeg woord voor hem geworden. Opeens heeft zijn ongeluk geen oorzaak meer. Het brengt hem tot een tamelijk angstaanjagende vraag: wat blijft er eigenlijk van hem over, zonder de Holocaust?

Totale onverschilligheid

Hanika toont hoe deze man, symbool voor hedendaags Duitsland, in een staat van ‘acedia’ terecht is gekomen, van totale onverschilligheid. Ze citeert Michael Theunissens verwijzingen naar Aristoteles, Thomas van Aquino en Roland Barthes, die allemaal pogingen deden om die staat van verveling, walging, weerzin, matheid, afstomping en verstarring, van totale desinvestering, te doorgronden.

Mede door dit soort essayistische uitstapjes biedt Het eigenlijke een nogal boeiende, diepgravende analyse van psychologische ontwikkelingen in naoorlogs Duitsland. Op luchtige, haast laconieke toon schetst Hanika hoe het land zich (a) afhankelijk heeft gemaakt van een door burgers beleden schuldbesef, hoe dat schuldbesef (b) de proporties van een godheid heeft aangenomen, en hoe er nu (c) een punt lijkt te zijn bereikt waarop men eigenlijk niet meer in die godheid gelooft. En toch klampt de moderne Duitser zich onverminderd aan die (thans geveinsde) schuldbelijdenis vast, en wel vanwege de verschrikking van het alternatief: acedia.

Het is een waanzinnig interessant perspectief op de multigenerationele doorwerking van het oorlogstrauma van ‘daders’. Beduidend minder interessant is de manier waarop Hanika haar personages vormgeeft – die zijn van bordkarton. Hanika bewaart een guitig soort afstand tot ze (Hans is een wereldvreemde neuroot, Graziela is dik en lelijk), die mij af en toe de tenen deed krommen. Het is een ironische afstand die nodig is, opdat we ook Hans en Graziela niet vrijpleiten van hypocrisie, maar door hen niet helemaal serieus te nemen, nemen we automatisch ook de Duitser die ze representeren niet helemaal serieus, en dat is jammer. Zonder hen, als persoonlijk essay bijvoorbeeld, was Het eigenlijke vermoedelijk geslaagder geweest. Maar misschien is de tijd daar nog niet rijp voor. Gelukkig priemt de urgentie die de schrijfster zelf gevoeld moet hebben geregeld door de indrukken van deze mallotige personages heen.



Iris Hanika: Het eigenlijke. (Das Eigentliche). Vert. Jantsje Post. De Arbeiderspers, 200 blz. € 20,- Het eigenlijke. (Das Eigentliche). Vert. Jantsje Post. De Arbeiderspers, 200 blz. € 20,- ●●●●●