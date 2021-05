Air France-KLM lijdt verlies van 1,5 miljard in eerste kwartaal, maar kosten nu ‘onder controle’

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft het eerste kwartaal van 2021 afgesloten met een verlies van 1,5 miljard euro. Dat maakt het bedrijf donderdag bekend in de kwartaalcijfers. Het verlies valt iets lager uit dan de cijfers uit het eerste kwartaal van 2020, toen de luchtvaartonderneming een verlies van 1,8 miljard leed. Door de reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie nemen een stuk minder reizigers het vliegtuig. In de eerste drie maanden reisden 4,8 miljoen passagiers met het vliegtuig, driekwart minder dan dezelfde periode een jaar eerder. Air France-KLM zette in het eerste kwartaal 2,2 miljard euro om.

Topman Benjamin Smith stelde in een reactie op de financiële resultaten dat de lockdownbeperkingen Air France-KLM parten zullen blijven spelen, maar dat het bedrijf de kosten desondanks „onder controle” houdt. Dankzij de Franse overheidssteun van 3 miljard euro, kan de het bedrijf de zomer overbruggen. Vorig jaar stonden Nederland en Frankrijk in totaal garant voor 10,4 miljard euro aan leningen en garanties, waarvan 3,4 miljard afkomstig was uit Den Haag. Smith hoopte dat de vaccinatiecampagnes en de invoering van reispassen het internationale toerisme weer zullen aanjagen.

Air France-KLM sloot 2020 af met een verlies van 7,1 miljard euro. Vorig jaar daalde de totale omzet met 59 procent, door een enorme daling van het aantal reizigers ten opzichte van de periode voor de pandemie. Over het hele jaar zag het moederbedrijf van KLM het aantal passagiers met 67 procent dalen. Toen sprak Smith over „de zwaarste crisis waar de luchtvaartindustrie ooit mee te maken heeft gehad”. Het bedrijf schrapte vorig jaar 8.700 banen, waarmee voor 35 procent op de personele kosten werd bezuinigd.

Lees ook: Air France-KLM lijdt verlies van 7,1 miljard euro

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Farmalobby verwerpt steun Biden voor vrijgeven vaccinpatenten