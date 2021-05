Adelijke vampier is het absolute hoogtepunt

Opslaan in leeslijst

De vampier Lady Dimitrescu, blijkt, adelijk en bijna 3 meter groot: voor het gamende internet was de ‘tall lady’ uit de trailer van Resident Evil Village onweerstaanbaar. Met reden, blijkt nu. Dimitrescu is absoluut het sterkste element aan de zoveelste aflevering van een van de oudste survival-horrorseries in de gamewereld.

Een stapje terug. Je bent Ethan Winters, de held van het eerdere Resident Evil 7. Hij is inmiddels vader geworden, en woont met zijn vrouw Mia en pasgeboren kind Rose in een Europees dorpje. De gemuteerde monsters die hen jaren geleden teisterden, lijken ver weg. Totdat Mia vermoord wordt, en Rose verdwijnt in de buurt van een nabijgelegen dorpje.

De kwetsbare, ongetrainde Ethan gaat achter ze aan en treft een bloedbad aan. Village bouwt effectief een gevoel van hulpeloosheid op dat slechts gaandeweg vervliegt. Geen overlevende is veilig. Munitie voor je wapens vind je maar zelden. Soms kan je niks anders dan het wanhopig op een rennen zetten.

Al snel komt Ethan in handen van de kwaadaardige Mother Miranda en haar vier kinderen. Daar wordt hij overgeleverd aan de ‘tall lady’. In haar sfeervolle griezelpaleis zit je voortdurend op het puntje van je stoel: je weet nooit wanneer de vampierin en haar handlangers je zullen overvallen. Jammer genoeg ontstijgen de puzzels zelden het niveau van een (soms frustrerend) zoekplaatje. Elke kamer loop je met de neus omhoog af, op zoek naar dat ene voorwerp.

De broers en zus van Dimitrescu krijgen in de tweede akte helaas beduidend minder tijd om hun eigen horrorwereld tentoon te spreiden, waardoor ondanks griezelige vormgeving de sfeer vaak tegenvalt. De meeste vijanden laten weinig indruk achter en schrikmomenten zijn voorspelbaar. Tegen de tijd dat je met een groot arsenaal in een oude staalfabriek los gaat tegen mechanische misbaksels, voelt Resident Evil Village meer als een schietbaan dan een spookhuis.