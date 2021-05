Aantal nieuwe studenten op universiteiten zal komend jaar opnieuw toenemen

Het aantal studenten aan universiteiten stijgt komend jaar opnieuw. Uit de cijfers die de Vereniging van Universiteiten (VSNU) vrijdag bekendmaakt, blijkt dat het aantal eerstejaars met 5 procent toeneemt ten opzichte van vorig jaar.

Wel zijn dit voorlopige cijfers, studenten kunnen zich aanmelden voor meerdere studies. De aanmelding wordt pas officieel wanneer de student inschrijfgeld heeft betaald. Vooral internationale studenten melden zich vaak bij meerdere opleidingen aan en maken later een definitieve keuze.

De stijging is minder sterk dan vorig jaar, toen het aantal aanmeldingen met 12,8 procent steeg. Dit kwam onder andere doordat een grotere groep jongeren een vwo-diploma haalde, vanwege het schrappen van het centraal eindexamen. Van die gediplomeerden koos 75 procent ervoor om meteen te gaan studeren, een jaar eerder was dat 72,1 procent. Door de coronapandemie was het minder aantrekkelijk om een tussenjaar te nemen.

Voor de lagere stijging van dit jaar is nog geen definitieve verklaring. „Ik denk dat onder de vwo’ers de slagingspercentages dit jaar gewoner zijn, en dat er meer vwo’ers zijn die een tussenjaar gaan doen’’, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

De komende jaren blijft het aantal studenten stijgen, verwacht de VSNU. Dat baseert ze op een prognose die het ministerie van Onderwijs vorige maand publiceerde. Volgens die prognose stijgt het aantal studenten tot 2027. Daarna neemt dat langzaam af, omdat het aantal 17- tot 25-jarigen dan daalt.

Dat de studentenpopulatie toch redelijk op peil blijft, komt door de sterke groei van het aantal internationale studenten. Volgens de VSNU hebben die een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. Wel wijst ze erop dat de rijksbijdrage per student de afgelopen twintig jaar met een kwart is gedaald, en dat er volgens onderzoek van adviesbureau PwC structureel 1,1 miljard euro extra nodig is om de werkdruk aan universiteiten te verlagen.

