Zijn er onwaarschijnlijke antisterren in de Melkweg, of..?

Het klinkt als sciencefiction – sterren die volledig bestaan uit antimaterie. Antimaterie is het perfecte tegenbeeld van materie. Als een materiedeeltje op zijn antimateriële tegenhanger botst, dan heffen ze elkaar op. Wat overblijft is een plof energie. Antimaterie lijkt zeldzaam. Er wordt hooguit een handvol positronen (de antiversie van elektronen) en antiprotonen geobserveerd. Deze antideeltjes ontstaan bij radioactief verval, bij botsingen van kosmische deeltjes in de aardatmosfeer of bij zware sterren of zwarte gaten.

Waarom we zo weinig antimaterie zien en zo veel materie is een van de grootste mysteries in de natuurkunde. Uit de natuurwetten rolt namelijk dat er bij de oerknal evenveel materie als antimaterie ontstond. Waarom hebben die elkaar niet volledig opgeheven?

Toch op zoek

Kan al die antimaterie ergens verstopt zitten, in de vorm van antisterren of zelfs volledige antisterrenstelsels? „Dat is een erg onwaarschijnlijk idee”, zegt Peter von Ballmoos, hoogleraar astrofysica aan de universiteit van Toulouse. „De algemene aanname onder natuurkundigen is dat er in het heelal geen grote objecten of gebieden zijn met antimaterie.”

Toch ging Von Ballmoos met twee collega’s op zoek naar tekenen van antisterren. Hun resultaten verschenen eind april in Physical Review D. „Ons doel was om te onderzoeken hoeveel antisterren er maximaal in de Melkweg aanwezig kunnen zijn”, vertelt coauteur Simon Dupourqué. Hiervoor doken ze in de database met observaties van de Fermi-telescoop. Ze zochten punten aan de hemel waar een specifiek soort gammastraling vandaan komt, die ontstaat als materie op het oppervlak van een antister valt.

„We vonden veertien bronnen waar deze straling vandaan leek te komen, die nog niet geassocieerd zijn met bekende gammastralingsbronnen, zoals neutronensterren of zwarte gaten”, zegt Dupourqué. Zijn dit veertien antisterren? Waarschijnlijk niet, erkennen de onderzoekers. De kans is volgens hen groot dat het toch bekende gammastralingsbronnen zijn, zoals snel roterende neutronensterren.

Huis-tuin-en-keukensterren

„Het is een mooi en intrigerend resultaat”, mailt de niet-betrokken Manuela Vecchi, astrofysicus aan de Rijksuniversiteit Groningen. „En als toekomstige waarnemingen de mogelijkheid van antisterren bevestigen, dan zou dit baanbrekend zijn.”

Als antisterren bestaan, dan wordt het lastig om ze met telescopen van huis-tuin-en-keukensterren te onderscheiden. Op de gammastraling na zien ze er waarschijnlijk hetzelfde uit omdat ze hetzelfde licht uitstralen.

Een sterk bewijs voor antisterren zou de detectie van antiheliumdeeltjes zijn. De AMS02-detector op het ruimtestation ISS heeft misschien een paar van die deeltjes gemeten. „Maar er is nog veel werk nodig om zeker te zijn dat dit echt antihelium is”, zegt Vecchi, die betrokken is bij AMS-02. Het zou een gamechanger zijn, besluit Von Ballmoos.