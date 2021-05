Weet je wat jij eens zou moeten doen?

Een tijdje geleden zag ik een prachtige regenboog boven het IJ: een waaier aan opgewekte kleuren tegen een achtergrond van dreigend staalblauwgrijs. Ik pakte mijn telefoon en maakte er een foto van, omdat – of nee, ik hoef me daar niet voor te verantwoorden. Ik keek, ik genoot, ik maakte een foto. Prompt kwam er een man naar me toe die tegen me zei: „Je moet dat niet fotograferen, je moet er gewoon van genieten.” Het genieten in kwestie was daardoor meteen afgelopen.

Heb ik die man het IJ in geduwd en nageroepen: „Je moet niet zomaar ongevraagd tegen jongere vrouwen zeggen wat die moeten doen, je moet gewoon je mond houden?” Nee, natuurlijk niet. Ik heb me dat duwtje ingebeeld, verbluft gezwegen en daarna nog heel lang nagedacht over wat ik had kúnnen zeggen.

Trap van Diderot

Het is ongelooflijk hoeveel tijd je hersens bereid zijn te verspillen aan duidelijk overbodige ontvangen opmerkingen. Het is potsierlijk, dat zien die hersens zelf ook wel. Maar er is niets dat zo l’esprit d’escalier kan oproepen als ongevraagd advies. L’esprit d’escalier: het gevoel dat je pas na het weggaan, onderaan de trap, weet wat je had moeten zeggen.

Er is ook weinig dat zó het gevoel oproept dat je inderdaad een lange steile trap aan het afdonderen bent als ongevraagd advies (weliswaar in chic gezelschap, want het was de Franse verlichtingsfilosoof Denis Diderot die de uitdrukking l’esprit d’escalier tweeënhalve eeuw geleden in het leven riep).

Zeiksnorren

Toen ik laatst iets vrolijks twitterde over mijn onwaarschijnlijk knappe kater en een ongevraagd katverzorgadvies kreeg (over iets wat ik allang doe, op een toon alsof ik dat niet allang deed), heb ik uren zitten googelen waarom zoiets zo erg voelt.

Uiteraard probeerde ik weg te blijven bij sites die melden dat het probleem niet zit in zo’n opmerking maar in mijn reactie erop, en dat ik er zelf voor kies om mij zo te laten raken door iets wat vriendelijk bedoeld is. Koppig navigeerde ik naar sites waar stond wat ik wel wilde horen: ongevraagd advies is hooghartig, mensen die het geven zijn zelf behoeftig of narcistisch. Het zijn zeiksnorren. Ze willen niets geven, ze willen iets krijgen (aandacht, reacties). Wie ongevraagd advies geeft, plaatst zich boven je. Zomaar! En ten onrechte. (Toch?)

Ooit liet ik een stagiair zien hoe iets moest, deze persoon keek over mijn schouder mee, gaf me na afloop een klopje op die schouder en sprak: „Dat heb je goed gedaan.”

Dat gevoel.

Foto Olaf Kraak / ANP

Droste-probleem

Ik heb dan geen tekst. Toen niet en bij ongevraagd advies niet. Wat moet je zeggen? Ben je helemaal gek geworden? „Je moet gewoon...” Hou je mond, ik moet helemaal niks! „Weet je wat jij eens zou moeten doen?” Bemoei je er niet mee!

Nee, dat moet je dus allemaal niet zeggen, adviseert het hele internet (desgevraagd). Je moet iets zeggen als: „Ik begrijp je goede bedoelingen maar ik ben nu niet op zoek naar advies.” Even soft als irritant verstandig. Ten eerste vermijd je zo escalatie: dat je in feite die hele trap van Diderot weer óp gaat, terwijl je eraf moet en zo snel mogelijk wég! En ten tweede vermijd je het Droste-probleem: dat je ongevraagd advies teruggeeft (bemoei je er niet mee) aan iemand die jou ongevraagd advies gaf, waardoor je zelf net zo’n griezel wordt.

Wel mag je achteraf een krat chocola wegeten, uit frustratie, althans over dat Droste-probleem is in dit verband niks bekend.

Een merk sokken

Pas na al dat gegoogel bedacht ik dat er ook ongevraagd advies bestaat dat wél fijn is. Namelijk: advies dat op geen enkele manier inhaakt op jouw eigen gedrag. Advies dat zomaar aan komt waaien, zoals soms een gedicht dat doet, of maar één regel uit een gedicht. Een tip voor een boek, voor een film, een merk panty’s of sokken. Een recept. Het leven.

Prettig ongevraagd advies is advies dat niet op jou reageert, dat niet eens per se op jou gericht is. Waar je niets mee hóéft, maar waar je iets mee kúnt. Advies dat mogelijkheden opent.

Mijn gratis tip in die categorie: je hoeft advies nooit op te volgen, ook niet advies waar je om gevraagd hebt.

Ongevraagd advies